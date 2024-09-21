Горожан призывают активнее оказывать помощь в наведении чистоты в Шымкенте

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Коммунальные службы продолжают приводить город в порядок. С утра в Шымкенте моют остановки. Железные и стеклянные панели очищают водой под большим напором. Моют и асфальт вокруг остановочных павильонов.

Посильную помощь в наведении чистоты и порядка, вместе с мамами и папами, оказывают их дети. Айлин всего три года, но её активностью можно только восхититься: девочка собирает разбросанные бутылки, пакеты, бумагу и складывает мусор в мешок.

Такое рвение неравнодушных горожан разного возраста Аскарбека Пайзова восхищает. Мужчина работает дворником несколько лет и ранняя смена давно вошла в привычку. С утра он успел подмести 5 дворов.

Аскарбек Пайзов, дворник: «Я работаю с 8 часов утра, для меня это полезно, да и для всех! Проект «Таза Казахстан» позволяет задуматься и понять, что наводить чистоту в городе нужно не раз в неделю, а регулярно. Молодежь нам помогает всегда! Выходят все жители, спасибо большое! Призываю, не сидите просто так — двигайтесь!»

Экологическая инициатива призвана вернуть Шымкенту славу «зеленого города». С начала года в мегаполисе высадили порядка ста двадцати тысяч деревьев.

Шымкент не только очищают, но и обновляют. Центральный парк и парк имени Абая озеленили, установили скамейки, обновили освещение! А благодаря поддержке предпринимателей, в городе стало больше мест для прогулок и отдыха.