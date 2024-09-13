Маркеты в корейском формате открылись в Шымкенте

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Южная Корея бережно хранит своё бесценное культурное наследие.

А казахстанцы всё чаще вдохновляется элементами К-поп в одежде, прическах и даже — еде. И это неудивительно, ведь страна является нашим четвертым крупным торговым партнером.

Это заведение уже полюбилось жителям Шымкента. Корейские товары и кухня здесь пользуются большой популярностью. Круглосуточно, любой желающий может прийти сюда, выбрать еду на любой вкус, приготовить и тут же съесть.

Токпоки, рамен, кимпаб и сладкий холодный кофе. Все это является неотъемлемой частью популярного корейского фаст фуда. В Шымкенте уже открываются маркеты корейского формата, где можно сразу же, не отходя от кассы, пообедать.

Многие ошибочно полагают, что корейская еда очень острая, а потому не совсем полезная. На самом деле, кухня — разнообразная. Как и посетители этого маркета-кафе.

Нургуль Айкурманова, директор сети магазинов «FlyBuy»:

«Идея сама возникла от потребности рынка и от мониторинга тенденции, что сейчас популярно среди молодёжи среди потребителей, и отсюда мы взяли формат больше приближенный к корейской культуре. Судя по количеству молодежи в маркете — идея сработала».

Аяулым рассказывает: открытие точки в удобной локации значительно облегчил поиски любимой лапши. вкусный рамен — как ритуал — за просмотром очередной дорамы. Так принято называть телесериалы из Юго-Восточной Азии.

Аяулым Нурлыбек, жительница г. Шымкента:

«Мне нравится корейский лайфстайл, также я люблю корейскую кухню, особенно рамёны. Покупаю в этом магазине, здесь большой выбор, представлены хорошие фирмы».

Сейчас в городе действуют две точки магазинов «Флай бай». Помимо „корейских вкусностей“, в магазине представлен широкий ассортимент продуктов и бытовой химии из Европы.

адреса: проспект Тауке хана, 2/2;

улица Аргынбекова, 29/4 (корпус 3)