Налоговики, обратите внимание!

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В редакцию газеты «РАБАТ» обратился житель города Абдиманап Тажибаев. Он попросил фискальные органы обратить внимание на следующую проблему: «В Шымкенте по улицам Жолдасбекова и Маметовой, где находится рынок «Айна», расположена автостоянка, на которой все приезжающие на рынок водители припарковывают свои машины и идут за покупками.

При выезде со стоянки к владельцу авто подходит неизвестный в маске, без жилета и опознавательных знаков и требует оплатить 200 тенге за стоянку и выдает талон. Но на требование выдать фискальный чек начинает браниться, выражаться нецензурными словами.

Несколько недель назад эти люди начали выдавать фискальный чек. Допустим, вы подъехали в 15:00, а на чеке стоит время 08:35. Потом я заезжал на этот рынок еще раз – чеков уже не было, но выдали талон. Вопрос: кто собирает эти деньги, и идут ли эти платежи в бюджет города? Просьба: разберитесь, пожалуйста!»