Астанчанка выявила возможную схему мошенничества в супермаркете с использованием чеков. Жительница столицы Акмарал Омралинова стала свидетелем возможной схемы мошенничества, будучи в супермаркете Шымкента, пишет 365info.kz.

— Вчера, 3 июля 2018 года мы с супругом ходили за покупками в супермаркет.

На выходе в районе 19:00 стали свидетелями вот такой сцены: девушка на кассе просила у покупателей чеки на приобретенные ими покупки, объясняя, что это для детского сада. При нас женщина у кассы отдала ей внушительно длинный чек. Потом девушка вышла на улицу и стала просить чеки у уже вышедших покупателей, — рассказывает она.

По ее словам, они с мужем решили подойти и спросить, зачем она просит чеки.

— Как объяснила девушка, на основании этих чеков она возьмет в супермаркете сертификаты, например, на игрушки, поскольку дорогие игрушки купить не может, а сертификаты нужны, — отмечает Омралинова.

Полученные игрушки якобы должны были быть отданы детям в детском саду. Однако объяснение Акмарал не удовлетворило и она предположила, что на полученные чеки, в которых фигурируют продукты питания и средства гигиены, будут выписаны счета-фактуры, а деньги в итоге будут взяты из кассы в детском саду.

— На что мы получили ответ: «Какое ваше дело?». Мы ответили, что нас это тоже касается, потому что и наши дети ходят в детский сад. «Ваш ребенок ходит в детский сад в Сарыагаше, в поселке Абай?» — спросила тогда она. Мы думаем, что про поселок Абай она придумала на месте. Не испугавшись наших расспросов, девушка продолжила «охоту» на чеки, — рассказывает очевидец.

Акмарал Омралинова решила поставить в известность администратора супермаркета, которая сообщила, что они проверят камеры видеонаблюдения.

— Возможно, таким образом списываются ТМЦ (товарно-материальные ценности), якобы предоставляемые нашим детям в детских садах. Уверена, администрация супермаркета не заинтересована участвовать в чьих бы то ни было противоправных деяниях, — подчеркивает покупательница.

По словам юриста Сергея Уткина, теоретически такая мошенническая схема с чеками возможна, если товар закуплен за наличный расчет.

— Они подойдут к администрации магазина и на эти чеки им выпишут счета фактуры. Единственный момент: в чеке может быть куча разных товаров, в том числе и не предназначенных для детского сада. И в этом плане лично мне не понятно, как они собираются «выдергивать» из чека отдельные товары и выписывать счет-фактуру только на них. В моей практике был случай, когда отец-алиментщик не платил алименты, но в суд на основании чеков предоставил доказательства, что приобретал ребенку одежду и покупал ему еду в фаст-фудах. И тогда у меня зародилось сомнение, не собирал ли он также где-то чеки, потому что по факту ребенок от него никакую одежду не получал, — рассказывает юрист.

Что касается случая в супермаркете Шымкента, по словам Уткина, обнаружить, было ли мошенничество, можно, просмотрев видео с камер и сопоставив его с датой и временем на чеке. Правда, это нужно делать быстро, иначе вскоре «концы» будут утеряны.