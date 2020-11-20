Шымкентские налоговики взялись за борьбу с теневой экономикой. Фискалы посетили торговые точки города и еще раз напомнили налогоплательщикам, какие меры будут приняты в случае, если они не будут выдавать своим покупателям чеки.

Жители Шымкента зарабатывают на нерадивых предпринимателях. Комитет госдоходов запустил проект, который призван выявить недобросовестных предпринимателей. Помогают в этом обычные граждане. Причём за вознаграждение.

В акции участвуют те, кому отказали в выдаче фискального чека. Чтобы подтвердить такой факт, нужно немедленно включать камеру и фиксировать происходящее на видео. Запись отправить с помощью мобильного приложения Wipon. Автору достается вознаграждение – 1000 тенге на баланс.

«Наша работа направлена на регистрацию контрольно-кассовых машин при наличных расчетах всех налогоплательщиков и выдачу по ним чеков. При оплате наличкой, предприниматель обязан выдать чек», — рассказал Багдаулет Утембаев руководитель отдела управления государственных доходов по Абайскому району.

В первый раз предпринимателю за невыдачу чека грозит штраф. Нарушит в течение года еще раз — получит повторный около 55-ти тысяч тенге. Чек можно сфотографировать, загрузить в приложение Wipon и принять участие в розыгрыше.

«У нас был кассовый аппарат раньше. За то что мы не предоставили чек, заплатили 27 780 тенге, поэтому всех налогоплательщиков призываю ставить кассовый аппарат и выдавать чеки», — говорит Гуламжан Арипов, индивидуальный предприниматель.

С начала года в Абайском районном управлении госдоходов налогоплательщиками зарегистрировано более 9 тысяч онлайн контрольно-кассовых машин. А через приложение на мобильном телефоне поступило 34 сообщения о том, что покупателям не выдали чек. 30 предпринимателей получили предупреждение, четверо были оштрафованы.

Анастасия Новикова