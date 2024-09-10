Получатели адресной социальной помощи подделывали медицинские справки. Они выдавали себя за нетрудноспособных граждан. Об этом стало известно после того, как сотрудники Центра трудовой мобильности в Шымкенте отправили запросы в медучреждения. Недавно в своем Послании Президент подчеркнул, что среди получателей встречаются люди, которые на самом деле не нуждаются в поддержке. Для борьбы с подобными нарушениями было поручено внедрить «Социальный кошелёк».

94 человека выдали себя за нетрудоспособных граждан. Все фиктивные получатели адресной социальной помощи использовали поддельные медицинские справки. Выплаченные средства теперь взыскивают через суд.

«Мы направили запросы в соответствующие больницы и поликлиники. Есть ответы о том, что эти справки не зарегистрированы. Исковые заявления были поданы в суд, и решения по всем делам уже есть. В общей сложности должны вернуть более 23 миллионов тенге», — говорит Ерболат Аханов, начальник юридического отдела центра трудовой мобильности г. Шымкента.

Также были зафиксированы случаи подделки справок с места работы, которые нужны были, чтобы на бумаге значиться «малоимущими». Хотя на деле их финансовое положение было иным. Комиссия убедилась в обмане. Сейчас – в рамках пилотного проекта – собираются пересмотреть сам механизм распределения господдержки.

«Будут учитываться как доходы семьи, так и её расходы. Если расходы на коммунальные услуги, питание и бытовые нужды превышают потребности, и эти расходы покрываются за счёт доходов, то таким людям будет отказано в помощи», — говорит Куляш Жакашева, начальник управления занятости и социальной защиты г. Шымкента.

Президент в ежегодном Послании поднял проблему злоупотреблений в сфере социальных выплат. Среди получателей господдержки встречаются люди отнюдь не нуждающиеся. Так что поручено внедрить «Социальный кошелёк» уже в 2025 году. По мнению кандидата экономических наук Гульжанар Абдикеримовой, этот цифровой инструмент призван повысить прозрачность и усилить контроль.

«Сейчас у нас Цифровой Казахстан, почти все мобильные приложения у нас в телефоне. С одной стороны, время сейчас очень дорого, и вместо того чтобы сидеть в очередях и толпиться, люди могут эффективно использовать цифровые инструменты. Как говорится, время — деньги», — говорит Гульжанар Абдикеримова, кандидат экономических наук, профессор университета.

Что же изменится с введением «Социального кошелька»? Эксперты считают, что это позволит минимизировать риски мошеннических схем с государственной поддержкой, и помощь получат только те, кто действительно в ней нуждается.