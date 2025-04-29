В школах Шымкента внедряется проект «Социальный кошелек»

Систему обеспечения школьников горячим питанием переведут в цифровой формат. В школах Шымкента поэтапно внедряется проект «Социальный кошелек».

Сейчас он в пилотном режиме действует в школе №140. Каждому ученику открывается отдельный электронный кошелек, которым он может оплачивать обеды в столовой через специальную карту или Face ID.

Гульнара Дарибаева, заместитель руководителя управления образования г. Шымкента»: Например, 100 детей питаются в школе. В некоторые дни они не приходят на занятия, или они могут прийти на занятия и не обедать. Тогда средства не тратятся. Этот проект должен сэкономить государственные средства и сделать их расход прозрачным».

В рамках проекта проведена информационно-разъяснительная работа с родителями. Теперь они могут видеть чем питается их ребенок через систему социальный кошелек. Мамы и папы также могут получать информацию о качестве питания и отслеживать, куда именно расходуются средства.

«Я вижу, в какое время пришел и ушел мой ребенок, что он съел и все это, не выходя из дома. Это очень удобно», — говорит родительница Райхан Тастанова.

Кроме того, родители могут пожаловаться на качество еды в школьных столовых. Заявления и жалобы поступают на контроль администрации школы. Если пилотный этап пройдет успешно, в новом учебном году проект «Социальный кошелек» будет внедрен во всех школах мегаполиса.