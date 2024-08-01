Льготное питание в школах и бесплатные лекарства: как будет масштабирован «Социальный кошелек»

С 1 сентября текущего года во всех регионах Казахстана начнется масштабирование проекта по предоставлению бесплатного и льготного питания школьникам в рамках программы «Социальный кошелек».

Цель проекта — обеспечение доступности и прозрачности мер государственной поддержки, предоставляемой казахстанцам.

В пилотном режиме, начиная с конца 2023 года, в стране внедрены такие сервисы, как предоставление лекарственных средств отдельным категориям граждан и обеспечение бесплатного и льготного питания в школах.

На сегодняшний день к программе по предоставлению лекарств подключены 43 организации, и уже выдано 30 тысяч рецептов. В проект по бесплатному и льготному питанию в школах вовлечены 93 организации, которые обеспечили 27 тысяч обедов.

Разработчики «Социального кошелька» стремятся расширить успешный опыт пилотных программ на всю страну.

«Социальный кошелек» призван упростить процесс получения мер государственной поддержки, собирая в одном приложении eGov все необходимые инструменты и услуги, предоставляемые гражданам. Это позволяет легко получать госпомощь и отслеживать всю историю поддержки. Ваучеры выдаются персонализировано, что исключает возможность злоупотреблений и незаконных приписок. Ожидается, что к концу года сервисы по предоставлению горячего питания и лекарств станут доступны всем гражданам Казахстана», — отметил генеральный директор ТОО BTS Digital Нуртай Абилгалиев.

Кроме того, в рамках «Социального кошелька» планируется запуск дополнительных пилотных проектов по монетизации денежных средств, закупке технических средств реабилитации для лиц с инвалидностью, оказанию адресной помощи социально уязвимым слоям населения для покупки продуктов питания из перечня социально значимых продовольственных товаров, предоставлению ваучеров на покупку товарного газа и компенсацию повышения цен на ГСМ для социально уязвимых категорий граждан.