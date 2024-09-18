Председатель филиала «Amanat» Наргиза Керимбаева: «АЭС – это необходимость»

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Председатель Аль-Фарабийского филиала партии «Amanat» Наргиза Керимбаева: «Сейчас я нахожусь в рабочей поездке за рубежом — в США. И, конечно, в свете событий, происходящих в Казахстане, я не могла не поинтересоваться этим вопросом. Здесь больше всего действующих АЭС — 94 реактора. В первую десятку также входят: Китай — 56 реакторов, Франция — 56, Россия — 36, Япония — 33, Южная Корея — 26, Индия — 23, Канада-19, Украина — 15, Великобритания — 9 реакторов. И такое количество объясняется просто – чем больше людей, тем больше энергии необходимо.

В Казахстане уже сейчас есть несколько аргументов в пользу строительства АЭС. Самый первый и главный состоит в том, что у Казахстана большие запасы урана. Наша страна имеет более 12% мировых запасов или второе место в мире. Второй аргумент — страны, имеющие АЭС, тем более где налажена собственная добыча урана и производство топлива, считаются более развитыми, чем страны, которые базируются только на угольной или газовой энергетике.

Третий аргумент — атомная энергия является очень стабильным источником, безопасным и эффективным без выбросов углерода. Ещё один плюс — строительство АЭС оказывает мультипликативный эффект на развитие страны. Повысится потенциал научно-технических, высококвалифицированных кадров, за период эксплуатации на строительстве будут созданы новые рабочие места, а также подготовлены высококвалифицированные специалисты.

Кроме того, еще один аргумент — это технический эффект, строительства АЭС придаст дополнительный импульс развитию местной промышленности. В то же время, местное предпринимательство получит поддержку, это позволит предпринимателям заработать на строительно-монтажных работах, открыть новые рабочие места.

Вместе с тем, увеличатся налоговые поступления, а также повысится инвестиционная привлекательность страны.

Конечно, всех казахстанцев волнует вопрос безопасности. Включая сторонников строительства. Но я уверена, все заинтересованы в том, чтобы именно вопрос безопасности был на должном уровне. Согласитесь, все, кто выступает сегодня за строительство АЭС, мы ведь все живем здесь, на этой земле. Здесь растут наши дети. Поэтому я верю – при строительстве АЭС в Казахстане будут использованы самые передовые технологии, обеспечивающие 100% безопасность».