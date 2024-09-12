Представители народного штаба по вопросам строительства АЭС встретились шымкентцами

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Представители народного штаба по вопросам строительства АЭС встретились с жителями Шымкента. Они провели беседу со студентами Южно-Казахстанского университета.

По словам председателя партии Amanat Ерлана Кошанова, молодёжь играет особую роль в обществе, и все важные решения в стране принимаются с учётом их мнения.

Позже в народном штабе встретились с представителями интеллигенции и местными предпринимателями. Они обсудили возможности атомной энергетики, перспективы развития новых производств и создание достойных условий труда.