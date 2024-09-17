С 15 сентября в Шымкенте доступна вакцинация против гриппа

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Редактор Юлия Машковская
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Иллюстративное фото
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С 15 сентября в Шымкенте началась вакцинация против гриппа. Заместитель начальника управления здравоохранения города Шымкента Сауле Дуйсенбаева сообщила об этом на пресс-брифинге в региональном коммуникационном центре.

В 2024 году для вакцинации группы риска будет использована тривалентная вакцина против гриппа «Гриппол Плюс» (в шприце 0,5 мл, 1 доза), закупленная за счёт местного бюджета.

Всего приобретено 150 тысяч доз вакцины, произведённой компанией «Петровакс Фарм» из России.

На данный момент вакцина поступила на склад управления здравоохранения Шымкента и полностью распределена по медицинским учреждениям города.

Планируется, что в 2024 году будет вакцинировано 150 000 человек, что составляет от 12,0 до 12,5% от общего числа жителей города.

Вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту жительства или регистрации.

Вакцинация будет проведена для следующих групп риска:

  • медицинские работники,
  • дети старше шести месяцев, которые часто болеют,
  • дети, обучающиеся в образовательных учреждениях, дети в детских домах, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также получатели услуг медицинских и социальных учреждений,
  • люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также по эпидемиологическим показаниям,
  • беременные женщины во втором или третьем триместре.

Существует ряд противопоказаний для вакцинации, включая:

  • аллергические реакции на куриный белок и компоненты вакцины,
  • аллергические реакции на ранее введённые вакцины против гриппа,
  • острые фебрильные состояния или обострения хронических заболеваний (вакцинация проводится после выздоровления или в период ремиссии),
  • лёгкие ОРВИ и острые кишечные заболевания (вакцинация проводится после нормализации температуры),
  • дети младше шести месяцев,
  • первый триместр беременности.

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