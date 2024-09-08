Тотальная проверка на дорогах проходит в Шымкенте

Сотрудники полиции проводят масштабный ночной рейд. Инспекторы говорят: нарушители не ускользнут, патрули окажутся повсюду для пресечения нарушений ПДД и других противоправных действий.

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Полицейские останавливают каждую «подозрительную» машину, проверяют водительские удостоверения, наличие оружия и наркотиков, выявляют нарушения, связанные с эксплуатацией автомобилей, не соответствующих нормам светопропускаемости стекол.

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Проблема тонировки стала серьезным вызовом для дорожной безопасности.

«На сегодняшний день многие водители сознательно используют тонированные лобовые и передние боковые стекла, несмотря на существующие запреты. Это не только создает угрозу для безопасности дорожного движения, но и зачастую используется для скрытия других правонарушений, таких как перевозка запрещенных предметов и веществ», — подчеркивают полицейские.

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Рейд также направлен на выявление нетрезвых водителей за рулем.

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«В выходные дни автомобилисты подвергнутся усиленным проверкам. Большая просьба не употреблять алкоголь и не садиться за руль в нетрезвом виде», — обратились к водителям инспекторы патрульной службы Шымкента.

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Цель таких мероприятий — не только снизить количество правонарушений, но и повысить культуру вождения и уважение к другим участникам дорожного движения.