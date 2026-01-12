Японскую практику по снижению ДТП среди подростков внедряют в Шымкенте

Полиция и прокуратура Шымкента креативно подошли к профилактическим разъяснительным работам по снижению ДТП с участием подростков.

Для того, чтобы наглядно показать, к чему может привести неосторожность и несоблюдение правил дорожного движения, был применен японский метод — практический подход, позволяет наглядно продемонстрировать последствия каждого действия на дороге.

Статистика неумолима и печальна — в Шымкенте наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием подростков. По официальным данным в 2024 году их было зарегистрировано 640, а в 2025 показатель превысил 650. В 23 случаях зафиксированы ДТП со смертельным исходом.

Али Жанибекулы, ученик:

«Сотрудники дорожной полиции рассказали нам о правилах дорожного движения, как правильно себя вести на дороге, соблюдать порядок и требования закона. В целом подробно объяснили правила движения».

Участниками лекции по японскому методу стали 600 школьников из шымкентских школ. Основной упор делался на наглядную картинку, с помощью такого способа информация воспринимается совсем по другому. Формат значительно повышает уровень восприятия и запоминания информации у подростков.

Жасулан Ораз, руководитель управления городской прокуратуры:

«По японскому методу с использованием реальных автомобилей, манекенов и сотрудников полиции демонстрируются причины и последствия аварий, типичные ошибки и правильный алгоритм действий ребенка на дороге. Мероприятие направлено на формирование культуры безопасности, обеспечение дорожной безопасности школьников и снижение числа ДТП с участием несовершеннолетних».

Японский метод на протяжении 14 лет применяется в Японии. Он позволил снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием подростков на 14 процентов. Теперь эту практику внедряют прокуроры и сотрудники полиции Шымкента, рассчитывая сократить статистику аварий в регионе.