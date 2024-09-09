В Шымкенте прошла еженедельная акция «Таза Қазақстан»

В Шымкенте прошла еженедельная акция в рамках проекта «Таза Қазақстан». Больше 100 человек приводили в порядок придомовые территории, каналы. Организаторы – представители партии Amanat. Перед акцией они в социальных сетях опросили горожан, какие участки требуют уборки. Такой подход позволил более эффективно распределить силы и ресурсы.

«Уважительное отношение к окружающей среде, сохранение чистоты там, где мы живем, – это наша основная идея. Мы хотим, чтобы люди видели это и приучались не разбрасывать мусор, а выбрасывать его в отведенные места. Вот с таким намерением мы проводим эту акцию каждую неделю», — говорит Максат Жолдасбеков, исполнительный секретарь районного филиала партии Amanat.

К слову, экологическая акция «Таза Қазақстан» будет продолжаться круглый год. Об этом сказал президент в своем послании. Правительству и акимам глава государства поручил выработать в обществе экокультуру и стремление к чистоте. Напомню, общенациональная акция стартовала этой весной. За несколько месяцев в ней приняли участие почти три миллиона казахстанцев.