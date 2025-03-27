Арестован организатор платного порно-канала в Telegram

Прокуратура Туркестанской области в ходе мониторинга социальной сети Telegram обнаружила платный канал, распространяющий порнографические материалы, в том числе с участием несовершеннолетних.

По данному факту вынесено постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Проверка показала, что доступ к запрещённому контенту продавался за 2 500 тенге.

В числе подписчиков числилось 8 012 человек, преимущественно из Казахстана и стран СНГ.

В результате спецоперации установлены организаторы и так называемые «дроперы» — лица, получавшие деньги за подписку и доступ к контенту.

14 марта 2025 года при координации прокуратуры сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью задержали членов преступной группы в Туркестанской и Кызылординской областях.

Организатор канала ранее привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление. В настоящее время он арестован. Начато досудебное расследование по статьям 311 и 312 УК РК.

Кроме того, по указанию прокуратуры проводится проверка 8 000 подписчиков на предмет возможной причастности к противоправным действиям, включая педофилию и аналогичные преступления.

В случае выявления подозрительных лиц они будут поставлены на учет правоохранительными органами.