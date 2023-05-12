12 лет тюрьмы получил организатор порнографии в Шымкенте

Организатору транснациональной организованной преступной группы, занимавшейся распространением порнографии через интернет в режиме реального времени, было назначено 12 лет лишения свободы по приговору суда в Шымкенте.

Данную порностудию обнаружили еще в июле 2021 года в ходе мониторинга соцсетей. В результате поисков полицейские вышли на жителей Алматы, Астаны и Шымкента. В общей сложности их было 10 человек, половина из них граждане Кыргызстана. Их задержали на съемных квартирах 3 мегаполисов. При обыске было изъято около 44 тысяч долларов и недвижимость в Алматы. Также в ходе обыска были обнаружены наркотики.

«В трех крупных городах функционировало более 10 веб-порностудий, находившихся в съемных квартирах. Эти порностудии занимали более 50 девушек, среди которых были две несовершеннолетние. Досудебное расследование по данному факту велось более 9 месяцев. Организовал и руководил этой транснациональной преступной группировкой гражданин Кыргызстана Алишер Шаршеналиев, 1998 года рождения. Он лично распределял обязанности каждого члена ОПГ. Все члены преступной группы действовали в соответствии определенному распорядку. В основном вербовали девушек из малообеспеченных семей с приятной внешностью, обещая высокую зарплату. Каждая девушка должна была подчиняться строгим правилам. За любым нарушением следовали большие штрафы», – рассказывает заместитель начальника следственного управления ДП города Шымкента Талгат Абуов.

Отметим, что это первый случай выявления порностудии в Казахстане, работавшей в режиме онлайн.

Алишер Шаршеналиев, лидер ОПГ, был приговорен к 12 годам тюремного заключения, а члены его банды получили сроки от 3 до 7 лет.