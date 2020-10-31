С 27 по 28 октября 2020 года на территории города Шымкент прошл оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-tech».

Сотрудники Управления криминальной полиции ДП г. Шымкент выявили и оперативно заблокировали 50 сайтов, опубликовавших материалы порнографического характера. Также установлено 7 фактов мошеннических действий в отношении пользователей сети интернет с использованием информационных систем, по ним проводится досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК. Установлен 1 факт незаконного изготовления, приобретения, реализации или использования специальных технических средств негласного получения информации, по которому проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 399 УК РК, сообщает Департамент полиции города Шымкент.

Сотрудники Управления криминальной полиции ДП г.Шымкент рекомендуют придерживаться следующих правил, чтобы не стать жертвой мошенников в сфере информационных технологий:

— ни в коем случае не сообщайте никому персональные данные, реквизиты пластиковых карт;

— не выдавать квитанции, коды и кодовые слова об отчислениях;

— не доверять сомнительным источникам информации;

— не производить предоплату за товар без проверки;

— не осуществлять переводы по сомнительным сделкам, остерегаться финансовых схем без открытого источника дохода;

— регулярная смена паролей доступа к услугам банкинга и использование имеющихся в платежных системах мер безопасности;

— проверять деньги на своих счетах.