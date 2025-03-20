Молодые люди продавали порнографическое видео с участием детей

В Туркестанской области молодые люди продавали порнографические видео с участием детей, в том числе в закрытых группах в Telegram. Продавцы — два жителя Кызылординской области.

«Этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 312 УК РК – «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера». Организатор водворён в изолятор временного содержания», — сообщили в Министерстве внутренних дел РК.

По мнению экспертов, жестокость и аморальность, которые становятся все более распространёнными, коренятся в проблемах внутри семьи. Психолог отмечает, недостаток любви и сочувствия со стороны родителей приводит к накоплению боли и негативных чувств у ребенка, которые затем проявляются в агрессивном поведении по отношению к другим.

Гульнара Айтжанова, психолог: «Эти чувства переходят в жестокость к животным, жестокость к престарелым бабушкам дедушкам, к детям младше себя либо слабее выбирают жертву. Это несколько категорий, где они выбирают сами жертв послабее. Распространение порно фотографий либо, если обманным путем снимают, это жестокость, идут некоторые подростки на шантаж. Самая агрессивная жестокость не у взрослых, нужно бояться детей«.

Контроль за поведением подростков в социальных сетях сложен, особенно в возрасте 17–18 лет, когда молодые люди стремятся отстаивать личные границы. Однако установить доверительные отношения между родителями и детьми – ключ к разрешению конфликта.

Гульнара Айтжанова, психолог: «Когда ребенок открыт и между ними есть доверие, понятно, что мы родители, но первые друзья мы, родители. Чтобы ребенок не боялся неудач или он зашел по ошибке на другой сайт, надо объяснять ребенку. Но, к сожалению, все идет от семьи, потому что ребенок не получает поддержку родителей и он показывает свою агрессию».

Часто агрессию проявляют те, кто чувствует себя подавленным в семье, школе или социуме, говорят эксперты. Поэтому крайне важно выстраивать здоровые отношения в семье и поддерживать открытый диалог с детьми.