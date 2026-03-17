Капремонт и обновление электросетей запланирован в Казахстане

Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан провел заслушивания руководителей региональных электросетевых компаний и филиалов межсистемных электрических сетей АО KEGOC.

В ходе заслушиваний обсуждались вопросы прохождения текущего отопительного сезона, подготовки энергопредприятий к паводковому периоду, а также планы проведения предстоящей ремонтной кампании и подготовки к следующему отопительному сезону.

Руководители энергетических организаций доложили о текущем состоянии объектов электросетевого комплекса, принимаемых мерах по обеспечению готовности к паводкам и планируемых ремонтных работах.

Особое внимание уделялось выполнению капитального ремонта, реализации инвестиционных программ, а также мероприятиям в рамках Национального проекта “Модернизация энергетического и коммунального секторов”.

На предстоящий период в электросетевом комплексе страны запланировано проведение капитального ремонта 17,1 тыс. км линий электропередачи, 444 высоковольтных подстанций и 3408 распределительных трансформаторных подстанций. Реализация этих мероприятий направлена на «повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение технологических рисков и обеспечение устойчивого прохождения осенне-зимнего периода».

По итогам 2025 года отмечена положительная динамика: уровень износа электрических сетей снизился с 67,03% в 2024 году до 66,17% в 2025 году, что свидетельствует о последовательной работе по обновлению и модернизации электросетевой инфраструктуры.

Энергетическим предприятиям поручено провести ревизию нормативного аварийного запаса материалов к предстоящему паводковому периоду, обеспечить своевременное и качественное проведение ремонтных работ, а также выполнение мероприятий по модернизации объектов электросетевого комплекса, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Республики Казахстан.