В общей средней школе №83 города установили «Тревожную кнопку SOS».

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева по максимальному усилению мер безопасности в организациях образования в Шымкенте ответственные учреждения разработали пилотный проект.

Центр оперативного управления Департамента полиции города Шымкент совместно с управлением цифровизации и компанией IDC установили в пилотном режиме интегрированную тревожную кнопку в общей средней школе №83 города.

«Тревожная кнопка SOS» установлена с целью обеспечения безопасности учащихся в образовательных учреждениях. Кнопка, запущенная в пилотном режиме, состоит из двух частей. В верхней части на экране отображается план эвакуации, в нижней части — тревожная кнопка и микрофон. При нажатии на кнопку во время любой чрезвычайной ситуации, возникшей в школе, срабатывает сигнал тревоги. Информация поступает в центр оперативного управления или оператору школы. После тревоги предлагается вид экстренной помощи.

Пилотный проект «Тревожная кнопка SOS» планируется внедрить во всех школах города.