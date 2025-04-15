65 лет любви: семейная история к празднику Козы-Корпеш и Баян-Сулу

15 апреля — особенная дата для всех влюблённых в Казахстане. В этот день страна отмечает праздник любви, вдохновлённый легендой о Козы Корпеш и Баян Сулу — казахских Ромео и Джульетты. Их история стала символом преданности, верности и силы чувств. Но настоящая любовь живёт не только в легендах.

Это была любовь с первого взгляда — так своё знакомство вспоминают 87-летние Дамир и Клара Сагитдиновы. Их история началась на танцах, где судьба впервые свела их взгляды. А дальше — словно как в сказке о Золушке: Дамир потерял Клару из виду, но не смог забыть. Он разыскивал её, надеясь на новую встречу. И когда нашёл — сразу понял: это любовь на всю жизнь.

Клара Сагитдинова, жительница г. Шымкента: «Я уходила на обед прихожу, а мне говорят, что меня два парня ищут, я очень удивилась. Потом, к концу рабочего дня, они опять появляются в лице моего будущего мужа и его друга, и вот так мы встретились второй раз, и у нас завязалась переписка. А в 1960 году мы поженились и вот 8 апреля у нас случилась регистрация».

Как вспоминает 87-летний Дамир Сагитдинов, однажды он пришёл в гости к своей будущей жене, и она угостила его жареной картошкой с луком. Лук он не переносил ни в каком виде. Ел он это блюдо или нет — супруги спорят до сих пор. Клара уверена, что он съел всё с удовольствием, а Дамир с улыбкой отрицает. Говорят, это их единственный спор за всю жизнь. Но оба уверены: когда любишь — такие мелочи не имеют значения.

Дамир Сагитдинов: «Луком жареным меня накормила, а я его терпеть не могу, я его не ел, вот это наш единственный не согласованный спор. Потом она переехала в Шымкент и я ей сказал, что голову морочить, давай поженимся».

По словам Клары Сагитдиновой, главный секрет долгого и счастливого брака — это доверие и уважение. И важно проявлять их не только по отношению друг к другу, но и к личным увлечениям. Она признаётся: всегда с пониманием относилась к хобби мужа. Рыбалка, охота, бильярд — всё это приносило ему радость, а значит, возвращался он домой в хорошем настроении. А когда в семье царит гармония — это чувствуют оба.

Клара Сагитдинова, жительница г. Шымкента: «Конечно, нужно доверять друг-другу. Это самое главное. Мало того, любить. На охоту и рыбалку всегда отпускала с удовольствием, потому что я знала, как ему это нравится, потому что работа у него тоже трудная была».

В этом году, 8 апреля, Дамир и Клара Сагитдиновы отметили 65-летие супружеской жизни — железную свадьбу, символ крепости и надёжности отношений. За плечами не только десятилетия вместе, но и большая семья: у супругов одна дочь, двое внуков и маленькая правнучка, которая стала их особой гордостью и радостью.