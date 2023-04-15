«Ловила такси и встретила любовь»: история от Анель

си»Ловила такси и встретила любовь. Почти 2 месяца ждала парня в социальных сетях. Наши отношения казались каламбуром, похоронили отца, он был рядом». Очередная история любви от читательницы Анель.

«Всем добрый день! Меня зовут Анеля,мне 26 лет и наше маленькое знакомство превратилось в самую лучшую жизнь.

Отырар дает такую великолепную возможность, рассказать о наших половинках и так да. Благодарю!)

В далеком 2016г эта была апрельская весна, мы с мамой были на свадьбе папиного друга, на мне было шикарное платье с оттенком коричневого цвета с блестками, на тот момент я студентка 2-го курса. Решили уже ехать домой на такси и вот на бмв 34 подьехал молодой человек, договорились и поехали. Ехали-ехали решил поставить музыку, я подпевала потихонечку и мне понравился его плейлист) и все доехали заплатили 😉

Через 2 месяца он нашел меня в Вконтакте, я сразу узнала его и просто добавила, начались переписки бесконечные, потом уже бесонные ночи со звонками «Выходи, я кое-что принес!»

Всегда что-то придумывал, заказывал, показывал удивлял на нет. После 6-ти месяцев ухаживаний мы начали встречаться, сейчас пишу и ностальгирую, через что только не прошли и ссоры, и слезы.

Был романтиком на все праздники, наверное со стороны наши отношения могут показаться каламбуром. После 4-х лет отношений он мне делает предложение выйти замуж на шикарном проспекте Кунаева с салютами и цветами, и я конечно же согласилась. За это время я узнала его полностью-до кончиков пальцев.

О нем можно говорить вечность, доброта-его второе имя, благодаря ему я узнала, что любить человека каждый день больше предыдущего оказывается возможно. На него можно было положится полностью, поддерживал лучше моих подруг, выслушивал мои сопли после каждого неудачного опыта по работе, даже помогал моей маме после похорон моего отца.

Были самые тяжелые времена, а он всегда оставался рядом. Сейчас 3 года как я его в первую очередь лучший друг, а после любимая жена. Я горжусь тем, что ты мой муж, горжусь каждым твоим поступком, каждой твоей идеей, я уверена что через много лет наши чувства останутся такими же крепкими и нежными».