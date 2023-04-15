«Мафия нас связала» или предложение руки на крыше

Следующий участник конкурса Бакдаулет рассказал нам свою историю любви и вдогонку прислал красивейшее видео с предложением руки и сердца.

Именно он сегодня поведет свою любимую на романтический ужин за счет редакции OTYRAR. И возможно автор не так красноречив, но сила его любви и желание удивить любимую трогает до глубины души.

«Специально оставил напоследок дабы выиграть ужин в Атласе, где я никогда не был. Самое самое начало моей истории берет мед академия, когда я учился на последнем курсе. Тогда избрали студ декана из первых курсов и это была ОНА. Тогда на одном из мероприятий эта девушка невероятной внешней и внутренней красоты произносила речь. Я тогда не особо смотрел в сторону сцены и ждал когда же все это закончится. Все же я краешком глаза глянул на нее и сказал другу «ничего такая, удивительно, обычно в студ деканы не берут первокурсниц».

Но все же понял почему она, ее харизма, тембр голоса были наполнены магией. После этого мероприятия я пересекся с ней только 1 раз и то в фойе нашей академии, мы не обменялись номерами телефонов, а только взглядами. После этого наступило время затишья.

Год 2018-ый заканчивался, я окончил мед академию, совершенно забыв про тот день, я работал. Наступает карантин, все отправляются на удаленку .

Было это в 2021 году в конце ноября. Тогда я являлся тем человеком, который объединял совершенно рандомных людей в очень интересной игре Мафия. У нас была своя группа в телеграм канале. Все это произошло по скуке в карантинных буднях. И это была не просто группа, а нечто большее, своё комьюнити, оно манило как наркотик. Это был наш виртуальный мир в котором каждому было комфортно.

В конце осеннего месяца я решил сделать глобальную сходку группы, где взял на себя все организационные моменты. Люди, которые в жизни не видели друг друга, но очень были близки в телеграм канале, которые делились всем, что творится в их жизни, советовались и тому подобное.

Я первым прибыл на место сходки, это была караоке кабинка. Люди собирались неспешно, и в конце то концов пришла ОНА. Она была одета в в черное сатиновое платье, ей было очень к лицу ее наряд, и первое что подумала Аяжан про меня «Это и есть ваш создатель группы??» и надменно посмотрела в мою сторону.

А когда увидел ее я, сразу понял, что где-то я ее уже видел. Но на тот момент я не мог вспомнить. После встречи я решил подвезти 2х девушек из группы на своем старом опель вектра. Конечно были машины и покруче, и классом выше у других, но ее внутренний голос подсказал, что нужно именно на опель).

Далее наше общение с Аяш продолжилось в телеграмме. Постепенно я начал приходить к ней на работу и каждый раз с какими нибудь сладостями или же цветами. Держу в курсе она работала в аптеке еврофарма. мы виделись каждый день, везде ходили вместе. День влюбленных , 8 марта, день рождения, 15 апреля. Я всегда старался делать подарки и делал сюрпризы, даже если материальное состояние мне не позволяло. Ведь если мужчина любит, поверьте девушки, он постелит вам под ноги весь мир.

Аяш завладела моим разумом в буквальном смысле и жизни без нее я уже не мог представить. Предложение руки и сердца я сделал 22 февраля. Было очень много разных идей сделать предложение, но самым бюджетным и романтичным решением для меня было предложение на крыше. Я позвал группу из телеграм канала, это все наши знакомые мальчишки. Общими усилиями 13 этажа я попросил ее руки. Она ответила ДА. С тех пор счастью моему нет предела».

Уважаемый Бакдаулет спасибо вам за ваш рассказ. Мы желаем вам, чтобы ваше счастье всегда было рядом.