Готовы ли шымкентцы заключать брачный договор перед браком?

Всё больше супружеских пар прибегают к заключению брачных договоров. Только за прошлый год было зарегистрировано свыше 6 тысяч таких контрактов, и, как отмечают эксперты, эта цифра ежегодно растёт. Общество же разделилось во мнении: для одних — это проявление недоверия, для других — зрелости и прагматичного подхода к отношениям.

Брачный договор, по мнению общественников, способен предотвратить множество конфликтов в будущем. Он помогает сохранить и защитить имущество супругов, включая бизнес, движимое и недвижимое имущество, а также определяет ответственность каждой стороны после развода. Кроме того, договор позволяет обеспечить защиту прав детей.

«После развода, допустим, с кем останутся дети, какое должно быть попечительство, какая ответственность? Чтобы один из родителей принимал больше участия в воспитании, чтобы брал больше ответственность за обучение, все это должно быть прописано, потому что никто ни от чего не застрахован. Самое главное, нужно рассматривать все в защиту прав детей», — считает член национального совета по делам женщин и семейно-демографической политике Гульнар Умарова.

В Шымкенте, как отмечают юристы, практика заключения брачных договоров всё ещё остаётся редкостью. Сказываются психологический барьер и особенности менталитета: многие воспринимают брачный договор как сигнал о возможном разводе, а не как инструмент для справедливого урегулирования возможных споров. Кроме того, даже в случае наличия брачного договора есть нюансы, которые могут повлиять на конечный результат бракоразводного процесса.

Евгений Яворский, адвокат: «Эта сделка может быть признана недействительной, по ряду причин по принципу общих сделок, надо понимать все моменты. А так, это институт к которому мы идем только. Среди знакомых моих, я, честно говоря, не вижу такого большого заключения брачных договоров».

Тем временем количество разводов в стране продолжает расти. В прошлом году в Казахстане было зарегистрировано больше 40 тысяч случаев расторжения брака.