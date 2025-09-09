В Шымкенте прокурор заявил о защите прав женщин

В Республике Казахстан принят важный закон, направленный на защиту прав женщин и укрепление принципа добровольности брачных союзов.

Президент страны подписал документ, в соответствии с которым в уголовный кодекс введена новая статья, устанавливающая ответственность за принуждение к вступлению в брак.

Ранее подобные действия рассматривались только в рамках статьи о похищении человека, однако теперь они будут квалифицироваться по совокупности статей.

Такой шаг позволит применять к виновным более строгие меры наказания и обеспечит эффективное пресечение незаконных практик.

Особое внимание уделяется проблеме, получившей в народе название «кража невест». Подобная практика противоречит как национальному законодательству, так и международным стандартам в области прав человека.

Нововведение направлено на то, чтобы исключить любые формы давления при заключении брака и подчеркнуть его истинную суть — союз двух равноправных людей, основанный на взаимном согласии.

В городе Шымкенте также фиксировались случаи подобных преступлений.

Так, в 2024 году в Шымкенте было зарегистрировано три уголовных дела по фактам похищения девушек с целью заключения брака.

Все материалы были направлены в суд, виновные лица признаны виновными и понесли наказание в соответствии с действующим законодательством.

Прокурор Шымкента Габит Муканов отметил, что вопрос защиты прав женщин и предотвращения насилия является приоритетным направлением работы органов прокуратуры.

Он подчеркнул, что брак должен основываться исключительно на добровольности, а любое давление или принуждение является преступлением, которое будет пресекаться самым решительным образом.

Прокуратура города Шымкента занимает принципиальную позицию в делах, связанных с похищением девушек и принуждением к браку.

Ведомство призывает жителей города активно сообщать обо всех известных фактах подобных правонарушений.

Важно понимать, что молчание в таких случаях не защищает пострадавших, а лишь способствует продолжению насилия.

Таким образом, новая статья уголовного кодекса и ужесточение ответственности призваны укрепить правовую защиту граждан, создать атмосферу нетерпимости к любым проявлениям принуждения и обеспечить справедливость в отношении жертв подобных преступлений.