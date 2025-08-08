Изменен порядок раздела совместного имущества

В Казахстане изменился порядок подачи исков о разделе совместно нажитого имущества после развода. Верховный суд внёс поправки в нормативное постановление, которое напрямую влияет на имущественные права бывших супругов.

Поводом для пересмотра стал конкретный случай. В декабре 2024 года гражданин обратился в Конституционный суд, указав, что не смог подать иск из-за того, что срок давности 3 года уже истёк. Суд признал, что старая норма нарушала конституционные права, и постановление было изменено.

Данияр Байгабатов, юрист: “Ранее действовал пункт 6 статьи 37 Кодекса О браке и семье. Он устанавливал: если брак расторгнут, то требование о разделе имущества можно заявить в течение трёх лет. Но на практике это ограничивало право пострадавшей стороны, особенно, если имущество скрывали. Теперь срок продлевается: отсчет начинается с момента, когда человек узнал о нарушении имущественных прав”.

Теперь каждый спор о разделе имущества будет рассматриваться с учётом конкретных обстоятельств. Суд обязан установить момент, когда сторона реально узнала о скрытых активах. Это позволит учитывать недобросовестные действия и обеспечит доступ к защите имущественных прав.