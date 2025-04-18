Как шымкентцы готовятся к Пасхе: что на прилавках и как с ценами?

На рынках города — настоящий пасхальный колорит: десятки видов красок для яиц, яркие наклейки, формы для выпечки и праздничный декор. По словам продавцов, всё самое нужное в наличии — и без скачков цен.

Татьяна Башлаева, продавец: «Мы предоставляем всё для Пасхи: краски, маки, формочки. Цены стабильные. Краски — от 350 до 850 тенге, формочки — от 80 до 150. Есть необычная мастика — около 1200 тенге. Пасхальные наклейки — 80–120 тенге. Уже третий год не поднимаем цены, несмотря на высокий спрос».

Для тех, кто готовит пасхи и куличи дома, на прилавках — всё необходимое: свежие продукты, упаковка, формы и декоративные элементы. При этом цены, как отмечают покупатели, доступные.

Цены на востребованные продукты:

* Куличи — от 700 тг в зависимости от размера и веса;

* Мука (1 кг) — 550 тг;

* Масло растительное — 1200 тг;

* Творог — 1500 тг;

* Яйца (десяток) — от 700 тг в зависимости от сорта;

* Изюм — 2000 тг/кг.

Для многих Пасха — не просто праздник, а семейная традиция. Жительница Шымкента Елена Карпенко готовится к нему с особым трепетом.

Елена Карпенко, жительница г. Шымкента: «Пасха — один из самых светлых и душевных праздников. Мы с семьёй всегда тщательно к ней готовимся. Сейчас в магазинах много красивого декора, и мы стараемся оформлять стол креативно. Украшаем куличи мастикой, делаем шоколадные гнёзда, зелень из бисквита — всё это объединяет. В такие моменты особенно чувствуешь тепло и радость».

До Пасхи осталось всего несколько дней. Продавцы обещают: цены на пасхальные товары останутся стабильными. А главное — праздничное настроение, семейное единение и тепло, которое делает Пасху особенной.