Благодатный огонь доставлен в Шымкент

20 апреля специальным рейсом из Израиля в Казахстан был доставлен Благодатный огонь. Самолёт приземлился в аэропорту Алматы около часа ночи. Следующим пунктом прибытия огня стала столица — Астана.

Из Алматы и Астаны Благодатный огонь доставлен автотранспортом в другие храмы Казахстана, включая Усть-Каменогорск, Павлодар, Шымкент, сообщает пресс-служба Казахстанского Митрополичьего округа.

Пасхальные богослужения прошли во всех православных храмах Казахстана в ночь с 19 на 20 апреля.

Доставка Благодатного огня в Казахстан осуществляется с 2007 года при содействии авиакомпании «Трансавиа».