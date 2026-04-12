Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил с праздником Пасхи

Дорогие православные граждане Казахстана! Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой.

Этот знаменательный день занимает особое место в христианском календаре, символизируя любовь, надежду, духовное обновление. Праздник Пасхи и предваряющий его пост укореняют в сознании верующих идеалы сострадания, милосердия, добрососедства, взаимопомощи.

Православие вносит значительный вклад в утверждение в нашем обществе принципов справедливости, миролюбия, толерантности, доверия. Передаваемые из поколения в поколение пасхальные обычаи способствуют сохранению семейных устоев, укреплению нравственности, учат уважению к старшим, заботе о ближних.

В основе развития нашей страны – национальное единство и межконфессиональное согласие, гармоничное сочетание традиционных ценностей и всесторонней модернизации.

Принятая на референдуме Народная Конституция стала ярким воплощением стремления нашего народа жить и трудиться в прогрессивной стране в атмосфере мира и стабильности, верховенства закона и порядка, знаний и инноваций, природолюбия и чистоты.

Убежден, что общая ответственность за будущее нашей Родины поможет нам преодолеть любые вызовы и достичь поставленных целей.

Пусть этот замечательный праздник принесет радость и благополучие в каждый дом!

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и успехов в благих начинаниях!