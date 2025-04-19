Пасхальное послание епископа Чимкентского и Туркестанского Хрисанфа

Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

По милости Божией мы вновь с радостью встречаем всемирный праздник Светлого Христова Воскресения. Долгим и многотрудным путем Великого поста шли все верные чада Церкви к этому «Празднику праздников и Торжеству из торжеств», как прославляется он в церковных песнопениях.

Пасха Господня – важнейшее событие в истории всего человечества и в жизни каждого из нас, поскольку она открывает перед нами двери вечной жизни. В Святом Евангелии запечатлены спасительные слова Сына Божия: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Через смерть Христову была одержана победа, восстание Его из мертвых стало торжеством жизни, которое дарует каждому верующему в Господа и пребывающему в Церкви надежду на бессмертие.

Своим Воскресением Христос удостоверяет нас, что будет и всеобщее воскресение. Именно поэтому пасхальная радость наша беспредельна, в ней растворяется всякая скорбь и сомнения, ею забываются обиды и огорчения: «и нена­видящим нас простим вся воскресением».

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ….», – слышим мы жизнеутверждающие слова пасхального песнопения. Как же побеждена смерть, если мы все еще умираем? В каждом из нас, братья и сестры, живет бессмертная душа, которая искуплена у смерти дорогой ценой – страданиями Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, Который так возлюбил нас, что предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное (Еф.5:2). Господь освободил нас от духовной смерти и открыл путь для всего человечества в Царство Божие, искупив нас от греха и смерти вечной. Теперь мы, приняв крещение, проходя свою Голгофу и неся свой крест за Господом в терпении и благодарении, идём к своему воскресению и бессмертию.

Голгофская жертва Христа не была принесена напрасно. Господь Своею Кровию, Своими безвинными страданиями искупил грехи людей. Претерпев мучения, умерев и воскреснув, Он дал возможность каждому человеку вернуться в Рай, потерянный Адамом, и стать святым, ощутив этот Рай уже здесь, на земле. Воскресение Христово обновило природу человека, и это дало возможность бесчисленному множеству верных чад Церкви прожить свою жизнь свято и непорочно. Многие имена этих угодников Божиих остались в неизвестности, десятки тысяч причислены Святой Церковью к лику святых. И наша Казахстанская земля освящена кровью множества архиереев, священников, монахов и мирян. В Чимкентской и Туркестанской епархии трудились и положили свою жизнь за Христа такие великие церковные иерархи, как митрополит Казанский и Свияжский Кирилл (Смирнов), архиепископ Великоустюжский Николай (Клементьев), архиепископ Омский Алексий (Орлов) и многие другие ведомые всему миру и безвестные чада Матери-Церкви.

Вся полнота церковная вспоминает и чтит подвиг новомучеников Чимкентских, отдавших свою жизнь за Христа и погребенных в Лисьей балке г. Шымкента. Их страдания и смерть стали продолжением Пасхи — они явились новыми свидетелями вечной Истины, свидетелями воскресения Христова, свидетелями веры во всеобщее воскресение. Как Христос принес на Кресте свой последний дар любви, так и они, с дерзновением и верой, приняли крест, следуя за Ним и став примером мужества и верности для всех нас.

Милостью Божией и с доброго согласия Казахстанских властей в 2025 году начата подготовка строительства часовни нашим святым – новомученикам и исповедникам Казахстанским, возведение которой ждут не только православные жители г. Шымкента. На протяжении последних лет из США, Германии, Бельгии, Швейцарии, Российской Федерации в Чимкентскую и Туркестанскую епархию обращаются ближние и дальние родственники безвинно пострадавших и захороненных в Лисьей балке православных христиан с просьбой увековечить память их святых предков.

Священный долг всех нас, живущих в мирное время, — помнить о тех, кто освятил своими подвигами и страданиями Казахстанскую землю, кто не пожалел отречься от всех благ мира и даже от самого драгоценного – собственной жизни – ради веры во Христа, и усерднее возносить им свои горячие молитвы. Их подвиг учит нас стойкости в вере, любви к Богу и ближнему. Мы, по примеру святых новомучеников, призваны жить по евангельским заповедям, войти в духовное соприкосновение с поколениями православных христиан, явивших свою жертвенную любовь ко Господу, быть светом для мира и всегда хранить в сердце этот всерадостный гимн победы жизни над смертью:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!