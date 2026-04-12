ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ЕПИСКОПА ЧИМКЕНТСКОГО И ТУРКЕСТАНСКОГО ХРИСАНФА ДУХОВЕНСТВУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И БОГОЛЮБИВОЙ ПАСТВЕ ЧИМКЕНТСКОЙ И ТУРКЕСТАНСКОЙ ЕПАРХИИ

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

С духовным ликованием встречаем мы ныне светлый день Пасхи Господней — день, когда церковь Христова вновь и вновь возвещает миру благую весть: «Христос воскресе!»

Воскресение Спасителя — это победа жизни над смертью, света над тьмой, любви над всяким грехом. Слово Господне непреложно уверяет нас: «Аз есмь жив, и вы живи будете» (Ин. 14:19). В соединении со Христом через веру и крещение Его победа над смертью становится источником нашей жизни вечной. В этой великой истине обретают твердое основание всякая надежда человека, всякая крепость веры и всякое упование души.

Предстоя пред непостижимой человеческим умом тайной воскресения Христова, мы слышим евангельский глас, некогда обращенный к женам-мироносицам, но и поныне проникающий в глубину наших сердец: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес»

(Лк. 24:5-6). Эти слова напоминают каждому из нас, что подлинная жизнь и истинная радость не в тленном и преходящем, ведь все внешнее — благополучие, уверенность в завтрашнем дне, привычный порядок — может поколебаться и исчезнуть. Но нам открыто нечто большее: жизнь в Боге, вера, дающая смысл, и любовь, которая сильнее страха смерти. Ибо только во Христе Воскресшем человек обретает мир, спокойствие и радость, которых не могут отнять ни скорби, ни испытания. Эта радость — от самого Бога, от Жизнодавца, победившего смерть и даровавшего нам жизнь вечную.

В эти святые дни, когда церковь торжественно празднует Пасху Христову, с особой остротой ощущается печаль о состоянии современного мира. Ибо, несмотря на свет Воскресения, пролившийся однажды и навсегда на все творение, человечество, возлюбившее более грех, чем добродетель, все больше погружается во мрак внутреннего рассеяния и внешнего смятения. Люди, созданные для общения с Богом, нередко оказываются плененными суетой, жаждой материальных, а не духовных благ, страхом и холодным безразличием. Истина затмевается многогласием человеческих суждений, а любовь уступает место холодному расчету и самолюбию. Внешний мир несет также на себе печать этого внутреннего разлада: войны, разделения, несправедливость и утрата доверия между людьми становятся привычным фоном человеческой жизни. Там, где должны были царствовать уважение и взаимопонимание, воздвигаются неприступные стены. Там, где следовало бы звучать словам милосердия, слышится язык вражды и осуждения.

То, что еще недавно казалось человеку прочным и незыблемым, становится хрупким и преходящим: утрачено чувство безопасности, смятение охватывает народы, войны умножают страдания и страх. С болью и искренним сопереживанием мы взираем на происходящее, распознавая в нем отголоски тех испытаний, о которых предупреждали святые и о которых говорит нам Евангелие: восстанет народ на народ, и умножится беззаконие, и во многих охладеет любовь. Все это свидетельствует не только о внешних бедствиях, но и о глубокой ране, нанесенной человеческому сердцу грехом и отступлением от Бога.

Но именно в этот час церковь с особой силой не перестает возвещать: Христос воскресе! И в свете Его Воскресения нет места никакой тьме, ибо побеждена смерть, разрушена власть греха, и нам вновь открыт путь к жизни, миру и истинной безопасности — не внешней и временной, но вечной, пребывающей в Боге. Господь, претерпев страдания и восстав из мертвых, искупил род человеческий, снял с него осуждение, избавил от ига греховного, даровав каждому возможность освободиться от пленения страстями и достигнуть святости. Имеющий свободную волю человек несет ответственность за жизнь свою и деяния, поэтому Господь не отъемлет права своего праведного суда над творящими зло, отвергнувшими спасительный путь, ведущий к Горнему Иерусалиму и вечному пребыванию в обители святых.

Созерцая тайну Боговоплощения и Воскресения, святитель Афанасий Великий свидетельствовал: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом по благодати». В этом кратком, но глубочайшем по смыслу изречении заключается все призвание каждого из нас: не к тлению и распаду, а к преображению и причастию вечного бытия. Если внешние обстоятельства нашего времени внушают нам тревогу, если само течение истории кажется исполненным непредсказуемости, то тем более значимым становится для нас непреложный призыв к внутреннему деланию: к внутреннему преображению, переоценке наших ценностей, соединению с Богом и стяжанию новой жизни во Христе Иисусе, Господе нашем. Чтобы вера не оставалась лишь в наших сердцах, а находила свое выражение в поступках, укрепляющих нашу духовную жизнь и свидетельствующих о присутствии Божией силы среди нас.

Особым проявлением такой деятельной веры в нашей епархии стало начатое в минувшем году строительство храма в честь святых новомучеников и исповедников Чимкентских. Священные стены этого дома Божия, воздвигаемые трудом и молитвенным усердием верных чад церкви, становятся храмом памяти и духовного возрастания во Христе, где оживает подвиг святых новомучеников и исповедников, где укрепляется вера, где каждый, сопричастный к церкви и пасхальной радости, прикасается к благодати Божией, черпая силу для жизни в доброделании, терпении и тихом жертвенном подвиге. Каждый камень этого храма — свидетельство любви к Богу и ближнему, знак того, что сила веры способна преображать сердца и мир вокруг нас.

Новомученики и исповедники, прошедшие через горнило страданий, явили миру ту верность, которая не зависит ни от обстоятельств, ни от времени. Их подвиг — это не только историческая память, но и живое слово, обращенное к нам: быть стойкими в вере и свободными от порабощения грехами в следовании к своему высшему благу и предназначению, быть непоколебимыми в исповедании истины, мужественными в делах любви.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) напоминает нам: «Где нет креста, там нет и христианства». Поэтому всякое подлинное созидание, будь то созидание души или храма, неизбежно сопряжено с жертвой. Но в этой жертве не утрата, а обретение, не конец, а начало. И потому участие каждого — будь то молитва, труд или любая оказанная помощь — становится не просто вкладом в храмостроительство, но выражением нашей сопричастности к великому делу церкви, в котором земное соединяется с небесным. Именно в этом соединении — внешнего и внутреннего, видимого и сокровенного — раскрывается экзистенциальный смысл бытия христианина, как пути восхождения от земли к небу, от временного к вечному.

Пусть Пасха Христова станет для каждого из нас началом новой жизни — глубокой, осмысленной и исполненной присутствия Божия, а свет Воскресения Христова озарит наши сердца, рассеет страхи, укрепит надежду и научит нас быть свидетелями истины. Пусть никакие испытания не дают нам повода к отчаянию, но станут для нас призывом к покаянию, укреплению веры и любви, возвращению к Богу — к тому, кто есть наш мир и упование. И даже среди тревог и скорбей будем хранить в сердцах пасхальную радость, свидетельствуя миру:

«Христос воскресе! Воистину воскресе!»

С архипастырским благословением,

ХРИСАНФ, Епископ Чимкентский и Туркестанский