Лицей №9 собирался потратить 90 миллионов тенге на бумагу А4

45 тысяч пачек бумаги — почти грузовик листов на каждый день. Именно столько планировал закупить лицей №9 имени О. Жолдасбекова. Общая сумма — 90 миллионов тенге. Но в антикоррупционной службе посчитали: закупка не просто чрезмерна — она нарушает нормы.

План утверждён, подписи поставлены — но закупка оказалась вне рамок логики и закона. В антикоррупционной службе заявляют: потребность завышена, лимит превышен, деньги могли уйти в никуда. Причём это — не единичный случай.

Жандос Бекасанов, руководитель управления превенции: «По инициативе департамента были привлечены к ответственности должностные лица пяти госорганизаций. В их числе — IT-лицей №9, где был утверждён план закупки 45 тысяч пачек бумаги на сумму 90 миллионов тенге. Это существенно превышает и реальную потребность и утверждённый бюджет».

Как выяснилось, схожие схемы пытались провернуть и в других госучреждениях. Например, в Каратауском районе. Там готовили план на закупку асфальта — почти на 770 миллионов тенге.

Жандос Бекасанов, руководитель управления превенции: «Коммунальное учреждение «Каратау» также утвердило завышенный план на 769 миллионов тенге — на асфальт. Мы провели проверку, планы пересмотрены. Работа продолжается — принцип “Закон и порядок” остаётся приоритетом».

С начала года антикоррупционная служба выявила пять подобных случаев. Все они касаются необоснованных или подозрительно щедрых госзакупок. В апреле — ещё два новых факта.

Жандос Бекасанов, руководитель управления превенции: «Всего за первый квартал — 5 нарушений, в апреле — ещё 2. Одно из них уже доведено до конца: виновный привлечён к ответственности по статье 207, часть 13. Санкция — штраф в размере 15 МРП».

В лицее №9 от официального комментария отказались. Пока проверяющие пересчитывают заявки и миллионы, вопрос остаётся открытым: как такие планы закупок вообще проходят согласование?