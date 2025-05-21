По заключению с подписью умершего врача выиграли тендер в Шымкенте

Верховный суд РК отменил итоги конкурса в Шымкенте: победитель представил санитарное заключение с подписью врача, умершего до выдачи документа, передает Kazinform.

Как следует из материалов дела, в 2024-м году управлением госзакупок г. Шымкент опубликован протокол об итогах конкурса на услуги по организации питания для детей в школах.

Победителем признан ИП Е., набравший 22 балла. Столько же баллов получил и ИП Б., однако он оказался лишь на втором месте. Последний не согласился с результатами и обратился в суд, утверждая, что документы победителя содержат недостоверные сведения, и это повлияло на исход конкурса.

СМАС и апелляция иск удовлетворили.

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда, рассмотрев дело, согласилась с выводами местных судов о том, что оспариваемый протокол об итогах конкурса является незаконным и подлежит отмене.

«Так, в соответствии с требованиями п.72 Правил организации питания, потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе, если установлен факт представления недостоверной информации по квалификационным требованиям. При этом, по примечанию к приложению 7 Правил, потенциальные поставщики подтверждают опыт работы копиями правоустанавливающих документов на объект общепита с приложением санитарно-эпидемиологического заключения», — пояснили в Верховном суде.

ИП Е. в подтверждение опыта работы представил санитарно-эпидемиологическое заключение от 26 марта 2015 года. Однако, как установлено в суде, главный санитарный врач, подписавший заключение, умер 12 ноября 2014 года. Кроме того, из ответов уполномоченных органов следует, что такое санитарно-эпидемиологическое заключение не выдавалось.

Верховный суд оставил вынесенные по делу судебные акты в силе, указав, что выводы местных судов об удовлетворении иска соответствует принципам законности и справедливости.