В акимате Шымкента опровергли слухи о договорных схемах в сфере госзакупок

Ложные заявления стали поводом для проведения в акимате Шымкента брифинга, на котором городские власти официально опровергли слухи о якобы закрытых строительных тендерах.

А началось все с ряда статей, в которых определенные издания очень пытались сформировать в обществе мнение, что тендеры в Шымкенте якобы «поделены» между несколькими компаниями, а остальные участники лишь создают видимость конкуренции.

Причем, ради продвижения подобных материалов эти издания не жалеют денег на рекламу. При этом порой, даже не очень понимают, о ком пишут, иллюстрируя свои публикации фотографиями, даже отдаленно не похожими на акима Шымкента.

Так или иначе, акимат решил парировать и собрал на брифинге не только заместителей акима, но и представителей госаудита, антикора, прокуратуры и департамента полиции.

Руководитель управления госзакупок Бауыржан Ниязбеков, предваряя все вопросы, сообщил: «Заявления о том, что все тендеры якобы заранее распределяются между двумя компаниями, не соответствуют действительности, потому что во-первых, в Шымкенте внедрена рейтингово-балльная система, которая исключает человеческий фактор. Портал автоматически начисляет баллы потенциальным поставщикам».

Тем не менее, заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек снова и снова подчеркивает – к участию в тендере допускаются все без исключения: «После подачи документов система распределяет баллы по каждому пункту. Акимат не может в это вмешиваться, и у нас нет никаких ограничений. По итогу все баллы суммируются и определяется победитель».

«Я хотел бы добавит, что по каждому конкурсу у нас от 10 до 20 участников – все те, кто изъявили желание. Еще раз подчеркну, все процедуры автоматизированы. Работает рейтингово-балльная система. Побеждает тот, кто предлагает лучшие условия», — вторит замакима Бауыржан Ниязбеков.

При этом сама система госзакупок устроена так, чтобы стимулировать развитие местного бизнеса. При прочих равных условиях, дополнительные баллы получают компании, зарегистрированные в Шымкенте.

«Это сделано, в первую очередь, чтобы поддержат местных отечественных предпринимателей. Таким образом у них появляется определенное преимущество перед иногородними. И тоже самое, если наши предприниматели принимают участие в конкурсе в другом регионе. Там у них этого преимущества перед местными компаниями региона не будет», — сообщил Бауыржан Ниязбеков.

В акимате также пояснили, почему весной не состоялся крупный тендер на покупку 379 квартир для социально уязвимых категорий населения. Причина — заниженная стоимость, установленная на момент объявления.

Сарсен Куранбек: «Официально установленная стоимость одного квадратного метра – 230 тысяч тенге. При рыночной стоимости в 400 тысяч, едва ли стройкомпании захотят участвовать в таком тендере. Поэтому решением маслихата стоимость квадратного метра была повышена до 350 000 тенге за квадратный метр, и конкурс был объявлен повторно. Конечно, мы не можем никого заставлять участвовать в конкурсе. Участвуют только те, кто захочет».

Звучали на брифинге и обвинения в бесконтрольной трате бюджетных средств. Но представитель госаудита Бакберген Куралбаев заявил: «Я сейчас говорю не только в конкурсах от акимата Шымкента, а в целом обо всех конкурсах. Из 6985 тендеров, объявленных в городе различными организациями и учреждениями, нарушения в оформлении документов были выявлены в 450 тендерах. После наших уведомлений они были приведены в соответствие и больше никаких нарушений нет».

К слову, все госзакупки в Шымкенте объявляет управление госзакупок. И с начала года не только тендеры объявлялись, но и значительная сумма для городского бюджета была сэкономлена. Так, с начала года управление, как единый организатор госзакупок акимата Шымкента, провело госзакупки 1365 лотов на общую сумму 245,9 млрд тенге. При этом было сэкономлено 7,1 миллиарда тенге.

А в акимате предупредили – свобода слова и творчества, равно, как и критика хороши, если они не становятся ложью и манипуляцией. А в этом случае предусмотрена ответственность.