Лучший педагог-2024: путь к успеху Юрия Грязнова

Учитель по призванию — так можно сказать о Юрии Грязнове.

За 30-летний стаж работы он не только завоевал признание среди коллег и учеников, но и заслуженно стал лучшим педагогом 2024 года. Для него учительство — не просто профессия, а настоящая миссия, смысл жизни. Он по-настоящему верит в то, что каждый урок может изменить судьбу ребёнка.

Юрий Грязнов, преподаватель физики: «В 2022 году я пытался получить это звание, но по каким-то причинам не получилось. Но я не сдавался, учился на своих ошибках и в 2024 году, с большим опытом, знаниями и победами на республиканском и международном уровнях, я получил это звание. Это для меня не просто награда — это подтверждение того, что мой труд был не напрасен».

Юрий Грязнов выбрал профессию учителя ещё в школьные годы — и как часто бывает, его окружение сыграло решающую роль в этом выборе. Несмотря на соблазн более высокооплачиваемой работы, он остался верен своей профессии. Для него важнее всего не материальные блага, а возможность передавать знания и формировать будущее поколение.

Юрий Грязнов, преподаватель физики: «Если сравнивать с тем, что было в 90-х годах, когда не было даже самого простого, например, мела, а теперь — огромные достижения. Сегодня у нас есть интерактивные доски, цифровые технологии, которые открывают неограниченные возможности для учёбы и творчества. Это не просто предметы, это инструменты для формирования личности и раскрытия потенциала каждого ученика».

Победителям конкурса «Лучший педагог», который проводится с 2012 года, вручается денежное вознаграждение в размере 1000 МРП — это более 3 миллионов тенге. За всё время награды удостоились 688 педагогов, а в 2024 году их число увеличилось до 64. Этот конкурс — не только признание заслуг, но и вдохновение для других учителей. Ведь для жюри важно не только профессиональное мастерство педагога, но и его вклад в развитие образования, в воспитание будущих поколений.