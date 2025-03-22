С любовью к родному языку

Среди победителей республиканского конкурса «Лучший педагог-2024» было немало преподавателей казахского языка и литературы.

Вот и в рядах наших шымкентских педагогов появились два учителя казахского языка, которые добились на этом поприще официально признанного успеха. Это Гульмира Шералхан из школы-гимназии №47 и Майра Галиева из специализированной школы-интерната №2 с обучением на трех языках.

К своей победе они шли долгие годы и разными путями. Но обе заслужили ее по праву благодаря трудолюбию, упорству и любви к ученикам и родному языку.

На волне языковой политики

Так исторически сложилось, что на территории Казахстана расселилось множество разноязыких народов. В источниках указано по-разному, но есть более ста национальностей, для которых долгое время языком межличностного общения был русский.

Его хоть немного, но знали все: и народы, массово высланные из Северного Кавказа, и поволжские немцы, и дальневосточные корейцы. Разумеется, в школах, профтехучилищах и вузах обязательным предметом был и казахский язык. Но то ли не было в достатке глубоко продуманной методической литературы, то ли не хватало в необходимом количестве преподавателей, а изучение казахского языка стояло не на должном уровне. Пока за языковую политику не взялось государство, направившее курс на развитие и продвижение казахского языка во всех сферах общественной жизни.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем интервью газете «Ана тiлi» («Родной язык») отметил: «Сейчас привлекательность казахского языка повышается, он становится модным у молодежи в Казахстане. Его привлекательность и конкурентоспособность стремительно повышаются, его знание превращается в непременный фактор профессионального роста и личного успеха граждан».

Президент отметил, что в развитии казахского языка поможет модернизация образовательной инфраструктуры и цифровых технологий: «Полезную роль в развитии государственного языка могут сыграть наша творческая молодежь и креативная индустрия. Государство будет содействовать развитию этой перспективной отрасли экономики. Речь идет о создании коммерчески привлекательного, востребованного на отечественном и мировом рынках, казахоязычного контента – литературы, музыки, кино, сериалов, компьютерных игр».

Но в те времена, когда никаких «креативных контентов» еще и в помине не было, за повсеместное и методическое внедрение и популяризацию казахской речи брались учителя средних образовательных школ, которые ненавязчиво, самым естественным путем прививали любовь к языку своих дальних предков и родителей.

Учительница первая моя

Именно таким путем, через равнение на авторитет своей учительницы, к преподавательской профессии пришла Гульмира Шералхан.

«В нашей школе в селе Первомаевка Толебийского района казахский язык вела Зауре

Махамбеталиева, заслуженный учитель Казахстана. Она была очень строгой учительницей, но тем не менее все ее любили. Она приучала нас к чтению. Вот сейчас, допустим, книг почти не читают. А во времена моего детства не было мобильных телефонов, по телевизору показывало лишь два канала. И мы читали.

Помню, на лето нам давали прочесть 8-10 книг, а мы потом друг перед другом хвастались: кто больше книжек за лето прочитал. Это я к тому, что без чтения литературы невозможно полюбить родной язык со всей полнотой понимания его тонкостей, невозможно прочувствовать всю его красоту и образность слога. А без личного примера, без оглядки на опыт своего любимого учителя, очень трудно добиться значительных успехов в профессии.

В нашем классе было всего 20 учеников. Из них пять мальчиков и 15 девочек. Так вот, из 15-ти девчонок 14 захотели стать учителями! Такова была заразительная сила учительского примера. А я лично так хотела стать педагогом, что даже говорила себе: если не поступлю в институт, то не знаю, что с собой сделаю… И Всевышний, наверное, услышал меня, захотел, чтобы я жила на этом свете. Я поступила в МКТУ имени Ясави на филологический факультет и стала магистром педагогических наук. Мечта моя сбылась!

Но свою учительницу мы никогда не забываем. Ей сейчас уже 75 лет. Мы, ее ученики, часто ее навещаем и приглашаем на все семейные праздники, благодарим за то, что состоялись в жизни и профессии.

После университета, который я окончила с красным дипломом, меня оставили там же преподавать на кафедре казахского языка. Но получилось так, что еще пригласили работать в родную школу в Первомаевке. Даже несмотря на то, что на тот момент у меня не было никакого стажа работы, меня сразу же назначили на должность завуча. Проработав там два года, я перевелась в школу-гимназию №47 имени Тулегена Тажибаева. 15 лет тоже работала завучем, а потом по ряду обстоятельств стала рядовым преподавателем казахского языка и литературы.

Учеников у меня много, некоторые из них стали победителями городских и республиканских конкурсов. Мне неоднократно приходилось давать открытые уроки в присутствии представителей отдела образования. И когда мне надо было давать такой показательный урок в Астане в рамках республиканского конкурса «Лучший педагог», то я была внутренне готова и чувствовала себя уверенно. Ведь давать урок совсем посторонним детям в незнакомой обстановке – это новый опыт и ни с чем не сравнимые ощущения.

Сейчас в своей повседневной педагогической работе я делаю упор на то, чтобы мои ученики как можно больше читали художественной литературы. Как когда-то к чтению нас приучала наша любимая учительница. Мы изучаем творчество известных казахских писателей, таких как Мухтар Ауэзов, Дулат Исабеков, Сайын Муратбеков, Оралхан Бокей. Впрочем, всех не перечислишь. И, конечно же, с пятого класса мы знакомим с прозой и поэзией нашего классика Абая Кунанбаева. А его легендарную жизнь изучаем по роману-эпопее Мухтара Ауэзова «Абай жолы» («Путь Абая»).

Я объясняю ученикам, что лучший учитель – это книга, только чтение хорошей литературы может пробудить любовь к родному языку, привить высокие чувства добра и гуманности, не говорю уже о грамотной богатой речи и безошибочном правописании.

А еще я люблю работать с родителями. В феврале, например, я пригласила на встречу только пап своих учеников, чтобы отцы и дети смогли пообщаться в непривычной обстановке. У нас менталитет такой: лишний раз не показывать ребенку свои эмоции, но в этот раз и дети, и родители дали волю чувствам, говорили друг другу искренние и теплые слова, даже мужественные отцы семейства не смогли сдержать слез. Я часто приглашаю родителей на свои уроки, чтобы они воочию могли увидеть успехи детей, узнать их проблемы в усвоении знаний, если они есть, а потом применять этот опыт на занятиях дома».

Наверное, лучший педагог и должен быть таким – чутким, знающим и понимающим. Поэтому Гульмира Шералхан не зря получила свои почетные регалии. Она имеет почетный диплом «Отличник образования», медаль «Ы. Алтынсарина» и звание «Лучший педагог-2024». У нее есть почетные грамоты и благодарственные письма Министерства образования и науки РК. Она является автором справочного пособия по казахскому языку и авторской программы «Развитие культуры речи». Но главное – Гульмира пользуется у учеников безусловным и беспрекословным авторитетом. И служит им примером и учителем по жизни.

Когда мечта сбывается не сразу

Еще одна победительница конкурса «Лучший педагог-2024» – Майра Осеновна Галиева.

Ее путь к вершинам педагогического мастерства был довольно долгим и тернистым. Она окончила среднюю образовательную школу имени 8 Марта в селе Георгиевка Толебийского района. Тоже всегда хотела стать учителем, но не в сфере филологии, а в области биологии. В первый год после окончания школы на биологический факультет поступить не удалось: завалила ту же биологию. Но потом, поразмыслив, решила поступать на факультет казахского языка и литературы, а этот предмет ей всегда давался легко.

Поступать в институт она поехала в Семипалатинск, ей сказали, что там поступить будет проще, но уже через два года перевелась в Шымкент. По семейным обстоятельствам. Продолжила учебу в Международном казахско-турецком университете, окончила его вполне успешно. И с дипломом вступила во взрослую жизнь.

Шел 1995-й. После пресловутой горбачевской перестройки и распада Союза сфера образования в 90-е годы погрузилась в глубокий кризис. Система распределения молодых специалистов по гарантированным рабочим местам уже не существовала, неприкаянные выпускники педагогических училищ и вузов оказались в пучине безработицы. Майра же со своим дипломом высшего образования едва нашла работу воспитателя в ясельной группе детского сада. Потом ушла в декретный отпуск, а после него периодически работала в разных школах почасовиком, и нигде не могла задержаться надолго. На постоянную работу ее не брали из-за отсутствия стажа и опыта.

И вот случилось чудо! По каким-то причинам, мне неведомым, Майру приняли в школу-интернат №2, где директором в то время был Садибек Кастайулы Тултебаев. Да и школа была не какая-нибудь, а специализированная, для одаренных детей, обучающая учеников по разным направлениям: естественно-математический, химико-биологический и др. Ей сразу же доверили девятый класс, и она справилась! Как это могло случиться?

«Дело в том, что с первых же шагов надо мной взял опеку наш директор, – сказала Майра Осеновна, – именно он стал для меня настоящим наставником, обучал навыкам педагогического мастерства. Именно ему я обязана своими успехами и достижениями в работе».

С тех пор прошло уже 20 лет. Майра Галиева стала одним из лучших педагогов казахского языка и литературы в Шымкенте. Ее ученики постоянно побеждают в городских и республиканских конкурсах и олимпиадах, ее открытые уроки и мастер-классы становятся образцом для подражания, она щедро делится опытом с молодыми учителями. Она имеет медаль Ы. Алтынсарина, а также множество почетных грамот и благодарственных писем от Министерства образования и науки РК. Майра Осеновна и сама постоянно чему-то учится, совершенствуется в профессии и никогда не стоит на месте.

У всех наших лучших учителей своя история жизни и путь в профессии, но самим фактом своего существования они вселяют оптимизм: наше молодое поколение – в хороших руках, а значит, за будущее мы спокойны!

Елена Летягина