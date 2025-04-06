Национальное искусство в центре внимания молодежи

Сохранение культуры теперь дело молодых. В Центре досуга молодежи прошла выставка «Национальное искусство — наследие для поколений», ставшая заметным событием в череде мероприятий, посвящённых Наурызу. В центре внимания — народное творчество, ремёсла и преемственность поколений

Формат выставки — интерактивный. Пространство поделено на аулы — тематические зоны-мастерские, где педагоги и школьники вживую создают предметы народного искусства: от национальной одежды до декоративных украшений.

Асилова Гульназ, руководитель кружка дизайна одежды: «Каждый аул представляет свою технику. Мы показываем, как шьются камзолы, другая группа — как собирается курак, третья — как оформлять готовые изделия. Я обучаю девочку шитью: камзолы, жилеты — это всё элементы верхней одежды. Для мальчиков — своя специфика, оформление бисером, вышивкой».

Каждая мастерская — это оживший фрагмент культурного кода. В одной из зон — мастер-класс по созданию украшения шекелек, где школьники шаг за шагом собирают амулеты в традиционной технике.

— Сегодня делаем казахское украшение — шекелек. Вот готовое кольцо, дальше добавим подвески — получится вот такой красивый элемент.

Выставка совпала с празднованием Наурыза. Гостей угощали наурыз коже — традиционным блюдом из семи ингредиентов, символизирующим изобилие и обновление.

Идрисова Гульжаира, руководитель кружка «Занимательная грамматика»:

«Наурыз коже — обязательное угощение. Оно состоит из семи компонентов — символов достатка и благополучия. Мы рассказываем об этом детям, чтобы они понимали, что стоит за каждым традиционным жестом».

Живая традиция — это не музейный экспонат, а опыт, передаваемый от мастера к ученику. И Центр досуга молодёжи доказывает: интерес к народной культуре жив — стоит лишь дать возможность к ней прикоснуться.