Фестиваль национальной одежды прошел в Шымкенте

Накануне Дня города в Шымкенте прошел фестиваль казахского национального искусства и предметов быта «Национальный костюм – наследие поколений», сообщает OTYRAR.

Основной целью мероприятия является популяризация национального костюма и народного искусства среди молодёжи. Свои работы на выставке представили более 30 мастеров из Алматы и нашего города.

73-летняя Бибажар Симова — одна из не многих рукодельниц, которая до сих пор хранит секреты народного ремесла. «Каждый казахский орнамент — это целый мир», -говорит мастер. На выставку в Шымкент женщина привезла свои последние работы — ковры, половики и сумки, изготовленные в национальном стиле.

«Я привезла сумочки, которые широко использует современная молодёжь. Это мелкое плетение, очень удобны для ношения денег, сотовых телефонов. Кроме того, у меня есть другие изделия. Например, коврики и паласы. Если раньше наши предки украшали ими юрту или дом, то теперь можно украсить свой офис или кабинет. Будет тоже эстетично и красиво» —рассказывает Бибажар Симова, мастер народного творчества.

Участники выставки представили разнообразные покрывала, мужские аксессуары, вышитые плиссированные платья и шапаны, отражающие древний быт казахского народа.

Посмотреть на изделия ручной работы пришла 18-летняя Улбосын Алиева. Девушка любит сочетание национального стиля и современных тенденций.

«Я учусь в колледже «Онер», мне очень нравятся вещи в казахском национальном стиле. Я сама ношу их. Понравившуюся вещь я примеряю, и если она мне идёт, я с удовольствием покупаю. Часто получается очень необычный образ,» — признаётся студентка.

В фестивале, организованном в рамках республиканского проекта «Культурная мать – культурная нация» приняли участие около 30 мастеров и дизайнеров. Одна из особенностей этого смотра в том, что здесь можно не только полюбоваться украшениями и одеждой, в национальном стиле, но и купить себе что-нибудь по душе.

«Мы организовали фестиваль «Национальный костюм – наследие поколений» в дни празднования дня города. Межэтнический центр «Ынтымак» таким образом хотел сделать подарок жителям Шымкента. Основная цель этого мероприятия — популяризация национального костюма среди подрастающего поколения», — рассказывает председатель межнационального общественного объединения «Ынтымак» Гаухар Тулепова.

Мастера Южно-Казахстанского педагогического университета представили на фестивале свои коллекции «Акбаян», «Улы Дала», «Казсак». Широкий ассортимент национальных костюмов представил и алматинский Дом моды «Жандеви», также принявший участие в творческом показе.