Береги здоровье смолоду!

По официальным данным, в прошлом году в Казахстане забеременели и родили более трех тысяч школьниц. Еще 1 200 сделали аборт. Немалые цифры для нашей страны. Дети стали мамами… О репродуктивном здоровье подростков и молодежи РАБАТ беседует с врачом-гинекологом П/К «Поликлиника «Чапаевка» Алимой АМИРБЕКОВОЙ.

– Алима Сагымбековна, напомните нашим читателям, что такое репродуктивное здоровье?

– Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов. Это многогранное понятие, складывающееся из целого ряда факторов: социально-экономических, наследственности, условий внутриутробного развития и особенностей течения беременности и родов, соматического здоровья, репродуктивного поведения в пубертате, экологии, условий и образа жизни семьи.

Особенно актуальными являются вопросы сохранения репродуктивного здоровья детей и подростков. Давно доказанный факт, что нарушения специфических функций организма взрослой женщины во многом формируются в детстве и подростковом возрасте. Преимущественно в пубертате происходит интенсивная половая дифференцировка, обусловленная действием желез внутренней секреции, повышением активности гипофизарно-гонадных и гипофизарно-надпочечниковых взаимоотношений, ростом, развитием и становлением половой системы.

– Некоторые из ваших коллег, говоря о репродуктивном здоровье, фокусируют внимание на детских годах…

– Я разделяю это мнение. Забота о репродуктивном здоровье должна начинаться с детства: основы гигиены, специфика полового созревания, разговоры «про это» в том числе… С первого дня появления ребенка на свет от родителей к нему требуется максимум внимания. К примеру, выделения, различные высыпания и иные поражения кожи и слизистых оболочек малыша могут сигнализировать о воспалительном процессе, причиной чего может оказаться не только инфекция, но и развивающийся диабет. Так, вовремя замеченная и вылеченная болячка лишит его проблем с деторождением в старшем возрасте.

– Многие из этих проблем выявляются во время профосмотров?

– Да. Профилактические осмотры очень эффективны и необходимы для предупреждения и ранней диагностики развития гинекологических заболеваний и патологий молочных желез у девочек. Покраснения, высыпания, эрозии, папилломы, опухолевидные образования на коже наружных половых органов и промежности, травмы, выделения из половых органов – все это должно быть поводом для немедленного обращения к гинекологу.

– Что влияет на рост и развитие репродуктивной системы?

– На самом деле, влияет множество факторов. Прежде всего – образ жизни человека, под которым подразумевается правильное питание, физическая активность, стрессоустойчивость, соблюдение режима дня, труда и отдыха. Влияют инфекции, перенесенные в детстве, например, ветряная оспа, свинка.

На репродуктивную систему влияет употребление вредных веществ – табака, алкоголя, наркотиков.

Важны навыки соблюдения личной гигиены. Отсутствие инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД. А также экология – состояние окружающей среды. Разумеется, важна и наследственность.

– Хорошо, когда эти знания наши дети-внуки уяснят смолоду…

– Вот именно! Юношам и девушкам важно уже сейчас осознать тот факт, что только от них зависит, какого ребенка они родят – здорового или нет. Они сами в ответе за свои предстоящие родительские функции. Им необходимо выработать ответственность за собственное здоровье.

Подростки должны понять необратимый характер многих патологических изменений в организме, особенно в половой системе, которые в дальнейшем могут помешать их будущему материнству и отцовству.

Парни и девушки должны знать, что при наличии у них хронических заболеваний необходимо постоянно наблюдаться у специалиста и выполнять его рекомендации. Нельзя пускать свои болячки на самотек. Забота о своем здоровье, в том числе репродуктивном, должна стать нормой и культурой поведения каждого человека.

– Алима Сагымбековна, еще одна деликатная тема: когда у девочки должна начинаться менструация?

– Как правило, с 9 до 15 лет, но чаще всего это происходит в 11-13 лет.

Обращаю внимание родителей на то, что если месячные пришли до 8-9 лет, то это может говорить о преждевременном половом созревании ребенка. Надо провести обследование для исключения эндокринных или соматических заболеваний.

– Каким должен быть у девушки нормальный менструальный цикл?

– По продолжительности, по мнению Всемирной федерации акушеров-гинекологов (FIGO), нормальный менструальный цикл может длиться от 24 до 38 дней. Надо считать от первого дня месячных до начала следующих. В среднем это 28 дней плюс-минус 2-3 дня. Продолжительность самой менструации не должна превышать 8 дней, а кровопотеря – быть не больше 80 мл.

Цикл, как правило, устанавливается в течение года после первых месячных. Девушку-женщину не должны пугать нарушения цикла. В период становления менструальной функции они встречаются у каждой второй. С 18 до 40 лет такое встречается в 13-30% случаев, а после 40 и до менопаузы – до 70%.

– А если девочка растет, скажем, ей уже 14-15 лет, а менструации нет, что делать?

– Надо бежать к детскому гинекологу, чтобы выявить возможные заболевания, которые пока еще можно скорректировать.

Гинеколог проведет обследование, назначит лечение. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что для коррекции нарушений цикла используются гормональные препараты, после которых он налаживается.

Важно уяснить, что стабильный менструальный цикл – это важнейший показатель репродуктивного здоровья женщины. Но он, конечно же, не единственный.

Есть более 20 причин, нарушающих детородную функцию. К примеру, воспаление придатков матки приводит к непроходимости маточных труб. Сильно повышают риск бесплодия аборты (особенно первые), а также эндометриоз.

– А если у девушки месячные идут чересчур обильно. Кстати, есть ли критерий «обильности»?

– Месячные считаются обильнее, чем нужно, если менструации продолжаются более 8 дней. Если менять прокладки приходится чаще, чем через три часа и ночью (или используется свыше 20 тампонов за цикл). Если кровотечения сопровождаются сгустками крови размером более 2,5 см. При этом происходит снижение гемоглобина в крови. К сведению, обильные месячные – главная причина железодефицитной анемии у женщин репродуктивного возраста.

При этих признаках надо прийти на прием к гинекологу и обсудить необходимую тактику лечения.

– Знаю нескольких молодых женщин, которые из-за легкомысленного отношения к своему здоровью в юности и неоднократного прерывания беременности теперь не могут забеременеть. Или зачинают ребенка, но не могут его нормально доносить – выкидыш за выкидышем…

– Да, к сожалению, такое случается. Желание иметь детей – естественное желание любого человека. Забота о репродуктивном здоровье начинается с рождения, с первого дня появления на свет.

Большинство женщин и мужчин планируют рождение ребенка, так как беременность должна наступать на здоровом фоне, в оптимальное время, без риска для здоровья женщины и малыша.

– Вы нарисовали идеальную картину, но жизнь полна и других примеров. Не секрет, что сегодня подростки относительно рано вступают в интимные отношения. При этом не имеют понятия о методах контрацепции. Известие, что она беременна застает девочку врасплох…

– Совершенно верно, незапланированная беременность – это всегда неожиданное событие, по большому счету – шок, стресс. Перед девушкой встает необходимость относительно быстро принять решение: оставлять беременность, рожать ребенка или нет?

Нам, врачам, известно, что ранняя беременность (до 18 лет) приводит к повышению материнской заболеваемости и смертности, а также подвергает опасности здоровье юной матери и ее будущего ребенка.

– Так где же выход?

– Лучше – воздержание, целомудрие до вступления в брак. Или же безопасный секс. Это позволит уменьшить риск наступления беременности и заражения инфекциями, передающимися половым путем.

– Мы в основном говорим о здоровье девочек. Но здоровье мальчиков не менее важная тема…

– Совершенно верно. Просто я врач-гинеколог. Но и парням могу сказать, что на состояние их репродуктивного здоровья в будущем могут повлиять такие заболевания, как крипторхизм, водянка оболочек яичек, варикоцеле, паховая грыжа и другие. Важно их вовремя выявить и провести необходимое лечение.

– Что разрушает репродуктивное здоровье?

– Первое – слишком раннее начало половой жизни и его негативные последствия. Второе – инфекции и заболевания, которые передаются половым путем. Третье – аморальное поведение, частая смена сексуальных партнеров. Четвертое – плохое состояние окружающей среды и некачественные продукты питания. Пятое – генетические сбои и гормональные нарушения. Шестое – обилие вредных пристрастий, привычек и так далее.

– В таком случае как же сохранить репродуктивное здоровье?

– Здесь тоже есть ряд четких рекомендаций. Для сохранения репродуктивного здоровья необходимо:

1. Проходить ежегодный профилактический осмотр у акушера-гинеколога. Идти к нему надо даже при отсутствии недомоганий.

2. Надо безопасно и эффективно предохраняться от нежелательной беременности. Девушке, впервые вступившей в половую жизнь, необходимо проконсультироваться с врачом-гинекологом о выборе для себя определенного способа контрацепции, потому что аборты ведут к бесплодию. Девушка должна знать о необходимости использовать барьерную контрацепцию, чтобы защититься от половых инфекций. Стрессы, курение, употребление алкоголя и наркотиков тоже, естественно, негативно влияют на фертильность.

3. Проводить профилактику, своевременную диагностику и лечение заболеваний, передаваемых половым путем.

4. Предупреждение абортов.

5. Никогда не заниматься самолечением! Лечить хронические заболевания органов малого таза надо своевременно и не по интернету и советам, а у специалиста.

6. Надо тщательно планировать беременность обоим партнерам.

7. Здоровый образ жизни будущих родителей.

8. Соблюдать правила личной гигиены девочек и женщин.

9. Проводить профилактические мероприятия по укреплению иммунитета будущих родителей.

10. Организовать сбалансированное питание.

Поэтому напоминаю подросткам и молодежи: цените жизнь и берегите свой организм от разрушения и болезней!

– Алима Сагымбековна, что включает охрана репродуктивного здоровья?

– Оказание эффективной помощи во время беременности, в родах и после родов.

Лечение заболеваний репродуктивной сферы, в том числе бесплодия.

Профилактику и лечение инфекций, передающимся половым путем.

Безопасное и эффективное предохранение от непланируемой беременности.

Обеспечение доступа и выбор безопасных для здоровья современных методов контрацепции.

Безопасное прерывание беременности.

Коротко говоря, рождение здоровых детей – в ваших руках!

– Благодарю за разъяснения.

справка

П/К «Поликлиника «Чапаевка»

расположена по адресу: г. Шымкент,

Енбекшинский район, мкр «Онтустик»

(бывш. поселок Чапаевка),

улица Мустафы Озтюрка (бывш. Берута), 35 г.

Телефон 8 (7252) 44-24-55.

Фарида Шарафутдинова