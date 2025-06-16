Надежда на ребёнка обернулась разочарованием для семейной пары из Шымкента

В редакцию телеканала OTYRAR обратилась семейная пара из Шымкента. Они утверждают, что после лечения в одной из клиник репродуктивной медицины лишились возможности стать родителями. По словам женщины, проведённая операция негативно сказалась на её здоровье и перечеркнула мечту о ребёнке. В медицинском учреждении подтвердили факт обращения, но от комментариев отказались.

32-летняя Нурсулу Ерескенова и её супруг больше девяти лет мечтали о ребёнке. Они обращались к разным специалистам, проходили обследования, но долгожданная беременность так и не наступала. Последней надеждой для пары стала одна из клиник репродуктивной медицины Шымкента. Однако, по словам женщины, после вмешательства врачей эта надежда была окончательно утрачена.

Нурсулу Ерескенова, жительница г. Шымкента: «У женщин есть антимюллеров гормон, отвечающий за возможность забеременеть. После операции, которую сделали мне в клинике, этот гормон практически уничтожили. До вмешательства шансы были, после — всё. Сейчас предлагают только донорский вариант, но и он под большим вопросом».

Нурсулу обратилась в клинику с целью сделать ЭКО. Врачи выявили кисту и предложили операцию. Однако, по словам женщины, никто её не предупредил о возможных последствиях для гормонального фона. До вмешательства уровень антимюллерова гормона составлял 3,2. После операции показатель упал до критической отметки — 0,81. Это фактически исключает возможность естественного зачатия.

Нурсулу Ерескенова, жительница г. Шымкента: «Они разрушили наше будущее. Теперь говорят, что и матка непригодна. Я не знаю, как жить дальше. Операцию сделали они, но ответственности никто не берёт».

Супруг Ергали Ерескенов рассказывает: на лечение ушло около четырёх миллионов тенге. Теперь им предлагают только донорские программы, но супруги не готовы с этим мириться.

Ергали Ерескенов, супруг: «За девять лет брака всё, о чём мы мечтали — это ребёнок. Если бы у нас уже были дети, мы бы не обращались. Потратили миллионы, а теперь остались и без денег, и без надежды».

По словам Ергали, вопрос компенсации понесённых расходов пока остаётся открытым. Супруги уже направили обращения в Министерство здравоохранения, городское управление здравоохранения и департамент контроля в сфере медицины. В случае необходимости намерены решать ситуацию в судебном порядке.