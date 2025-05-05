В Шымкенте обсудили инновации в репродуктивной медицине

Женское здоровье — основа здоровья нации. В Шымкенте прошла научно-практическая конференция, на которой ведущие гинекологи города обсудили актуальные вопросы репродуктивного здоровья женщин. Эксперты рассмотрели современные методы профилактики и лечения заболеваний, влияющих на репродуктивную функцию, а также подчеркнули важность ранней диагностики и регулярного медицинского наблюдения.

Репродуктивное здоровье, инновационные методы планирования семьи и вопросы безопасного прерывания беременности стали ключевыми темами конференции. Специалисты отметили, что подготовка к материнству начинается с комплексного медицинского обследования и коррекции образа жизни. Особое внимание уделили профилактике нежелательной беременности и снижению рисков в период вынашивания ребенка.

Эллина Федорова, врач акушер-гинеколог высшей категории, международный тренер-эксперт, президент ФОО КМПА г. Шымкента: «Эта конференция проходит в рамках программы «Аналар саулығы», чтобы каждая женщина могла обратиться в любую поликлинику и получить необходимую помощь для подготовки к беременности. Наш девиз — «Здоровая мама — здоровое потомство», и только тогда мы можем считать свою миссию выполненной».

Во время беременности женщина должна регулярно проходить обследования, включая ультразвуковые скрининги. Эти исследования помогают контролировать развитие плода, вовремя выявлять отклонения и принимать меры для сохранения здоровья матери и ребенка.

Жанна Алиева, врач акушер-гинеколог высшей категории, международный тренер-эксперт, член правления КМПА: «Во время беременности проводится три обязательных ультразвуковых скрининга. Именно они позволяют выявить состояния, угрожающие здоровью матери и плода, обнаружить пороки развития и провести генетические исследования. Это даёт возможность своевременно принять меры и скорректировать лечение».

На конференции также подробно обсудили вопросы профилактики нежелательной беременности и современные методы контрацепции. Специалисты подчеркнули, что эффективные средства предохранения помогают сохранить репродуктивное здоровье и дают женщинам возможность планировать семью.

Наталья Рыкова, врач акушер-гинеколог высшей категории, член КМПА: «Сегодня на конференции будут представлены лекции по контрацепции, включая информацию о трансдермальном пластыре — инновации в мире средств предохранения. Он позволяет безопасно и эффективно планировать беременность. Также мы обсудим медикаментозный аборт — сегодня это приоритетный метод прерывания беременности».

С 2025 года программа «Аналар саулығы» стала одним из приоритетов государственной политики в сфере охраны материнства и детства. В её рамках расширено количество скрининговых обследований, увеличен доступ женщин к современным методам диагностики, профилактики и планирования семьи.