Из Шымкента открыты 7 международных рейсов в 5 стран

Новый терминал аэропорта теперь открыт и для пассажиров Эйр Астана и Флай Арыстан. Кроме того новые прямые рейсы соединят Шымкент с пятью странами.

Теперь жители и гости города смогут без пересадок вылететь в Мюнхен, Будапешт, Шанхай, Сиань, Сеул, Урумчи и Каир. Ожидается, что расширение международного авиасообщения укрепит торгово-экономические связи и даст импульс развитию туризма и делового сотрудничества.

Гульфайруз Абатова летает за границу дважды в год. На этот раз она приехала встретить детей и внуков. С открытием нового терминала, говорит она, число рейсов увеличилось, а главное — появилась возможность прямого перелёта. По её словам, открытие международных направлений стало большой радостью и удобством для горожан.

Гульфайруз Абатова, жительница г. Шымкента: «С тех пор, как открылся новый терминал, мы часто летаем по Казахстану. Сейчас жду сына, невестку и внуков — прилетают из-за границы. Всё сделано удобно. Заезжать на машине комфортно. Говорят, с этого года откроются дополнительные рейсы. Очень удобно. Я очень рада. Всё нравится».

Тем временем, продолжается работа по расширению международных авиамаршрутов. Так, с мая 2024 года из Казахстана открыты новые рейсы в 10 стран, в том числе — в Венгрию, Германию, Южную Корею и Китай.

Активное развитие получает и сам аэропорт. Новый пассажирский терминал, открывшийся в конце прошлого года, стал одним из ключевых элементов инфраструктуры. Его площадь составляет 39 тысяч квадратных метров, и он способен обслуживать до 2 тысяч пассажиров в час. А с 27 мая 2025 года авиакомпании Air Astana и Fly arystan начинают перевод всех своих рейсов, как международных, так и внутренних в новый терминал.

По словам руководителя городского управления туризма, новые авиамаршруты укрепят экономические, туристические и культурные связи с зарубежными странами. Кроме того, это поможет расширить воздушное сообщение между Центральной Азией и Европой.

Бексултан Адилханов, руководитель управления туризма, внешних связей и креативной индустрии г Шымкента: «Новые международные рейсы окажут большое влияние на туристический потенциал Шымкента. Туристы всегда выбирают направление с прямыми перелётами. А мы, со своей стороны, сотрудничаем с турагентствами разных городов, отправили информацию о Шымкенте — где можно остановиться, какие туристические объекты есть. Мы разработали специальные маршруты для туристов».

В 2024 году Шымкент посетили более 507 тысяч туристов, большинство из которых — граждане Узбекистана, России и Китая. С начала текущего года город уже принял более 6 тысяч гостей. Новый международный аэропорт теперь готов встречать ещё больше путешественников — его пропускная способность превышает 2 миллиона пассажиров в год.