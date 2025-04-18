Сестра пострадавшей от бывшего мужа рассказала подробности трагедии

Трагедия произошла в ночь на 9 апреля. Мужчина подкараулил свою бывшую супругу у её дома — женщина не успела даже зайти внутрь.

Как рассказывает Маншук Бубеева, сестра пострадавшей, на её сестру внезапно обрушились удары. Затем, по её словам, мужчина нанёс бывшей жене несколько ножевых ранений в область шеи.

«Ее избил потом два раза полоснул ножом в шею. Она говорит, что у нее сразу руки ноги отказали, и он начал ее душить. Она была обездвижена, очень много крови потеряла, он, наверное, подумал, что убил ее и сбежал, забрал сумку, документы, ключи от магазина. И через 15 минут он опустошил карту её», — рассказала сестра пострадавшей Маншук Бубеева.

По словам сестры, нападавший был не один — рядом находился ещё один мужчина. Несмотря на то, что женщина развелась с бывшим супругом более десяти лет назад, он продолжал навещать детей и настаивать на восстановлении отношений.

В этом году пострадавшая планировала переезд в другой город, чтобы окончательно разорвать болезненную связь, однако бывший муж, не желая её отпускать, начал угрожать. Как утверждает Маншук, накануне нападения он звонил с угрозами их родителям.

Маншук Бубеева, сестра пострадавшей: «Он звонил ей, угрожал — чуть-чуть осталось и я убью тебя. Потом позвонил нашим родителям и сказал: скоро все закончится, я вас всех перебью, перережу. Мои родители, пенсионеры, позвонили в 102, участковые взяли заявление и с них стороны никакого действия не было».

Нападавшего, по словам женщины, задержали только спустя несколько дней. Он пытался покончить с собой, перерезав вены, но его спасли. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. В МВД сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Санжар Адилов, исполняющий обязанности министра внутренних дел: «Проводятся необходимые следственные действия. Действительно, по алгоритму расследования данного уголовного дела хотелось бы отметить, что будет назначена комплексная медицинская экспертиза. Я держу это уголовное дело на контроле. Мы смотрим социальные сети, и будем разбираться».

Родные настаивают, что мужчина все спланировал и действовал преднамеренно.

Сейчас пострадавшая находится в больнице с тяжёлой черепно-мозговой травмой. По словам сестры у неё диагностирован тетрапарез — полное обездвиживание всех конечностей, повреждён спинной мозг. Врачи предполагают минимальный шанс на восстановление. В свои 33 женщина может никогда не встать на ноги. У неё на попечении находятся четверо несовершеннолетних детей. Сейчас они с родителями пострадавшей женщины.