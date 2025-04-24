Стали известны подробности реконструкции центрального стадиона Шымкента

На центральном стадионе имени Кажымукана в Шымкенте пройдут крупные изменения в рамках ремонтных работ, сообщает со ссылкой на Telegram канал «Ғасыр Футболы».

На стадионе, помимо газона, будут заменены сиденья трибун и беговая дорожка, которая будет окрашена в синий цвет. А на сиденьях будет изображен логотип «Ордабасы» в бело-голубых тонах.

Ранее домашний стадион ФК «Ордабасы» был закрыт на ремонтные работы для обновления покрытия поля. «Ордабасы» начал сезон в Туркестане, а игра пятого тура против «Жетысу» (1:0) состоялась на стадионе «Намыс» в Шымкенте.

Ожидается, что команда вернется на стадион имени Кажымукана в игре восьмого тура чемпионата Казахстана против «Кайсара», который состоится 11 мая.

Стадион в Шымкенте был построен в 1969 году и вмещает 20 тыс. зрителей.