Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Суд обязал снести незаконный дом в Шымкенте

Суд обязал снести незаконный дом в Шымкенте

-
Редактор Юлия Машковская
-
27
Иллюстративное фото

В межрайонном суде по гражданским делам города Шымкента рассмотрено дело по иску собственника земельного участка к ответчику о понуждении освободить территорию, путем сноса незаконно возведённых строений.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ответчик построил жилой дом и ограждение на участке, принадлежащем истцу. Этот факт подтверждён заключением специалиста по результатам исследования границ земельного участка. Выяснилось, что первоначально координаты участка ответчика были определены неправильно, что и стало причиной возникновения спора.

В результате данных действий были ограничены права собственника на владение и пользование принадлежащим ему земельным участком.

Во время рассмотрения дела ответчик также отказался от предложения истца выкупить спорную часть земли.

По итогам разбирательства суд полностью удовлетворил исковые требования и обязал ответчика освободить земельный участок, снеся незаконные строения за собственный счёт.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.