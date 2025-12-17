Незаконные постройки в Шымкенте попали под снос

В Шымкенте судом принято решение о сносе трёх строительных объектов. Один из них расположен в самом центре города — между Русским драматическим театром и бывшим парком «Мир фантазий».

По данным Управления качества городской среды и контроля, решение о сносе здания было вынесено городским специализированным межрайонным экономическим судом 11 мая 2025 года.

Алдияр Мусабаев, заместитель руководителя Управления качества городской среды и контроля города Шымкента:

«В отношении 125 объектов незаконного строительства составлено 369 протоколов об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к административной ответственности. Детально по районам останавливаться не буду. Главное — из общей суммы штрафов в размере 102 млн 384 тыс. тенге в государственную казну взыскано 80 млн 517 тыс. тенге. Кроме того, в сфере долевого строительства по 15 жилым домам за незаконное привлечение дольщиков наложены штрафы на сумму свыше 8 млн тенге».

Кроме того, на пресс-конференции был поднят вопрос предотвращения и недопущения чрезвычайных происшествий, связанных с использованием газа. Обсуждалась разъяснительно-пропагандистская работа по соблюдению мер технической безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В результате было выявлено около 3 тысяч домов, в которых при использовании газа нарушались требования безопасности. Более 600 из них уже приведены в соответствие с нормами. За нарушение законных требований к ответственности привлечён 121 человек — им назначены штрафы.

Специалисты призывают жителей строго соблюдать установленные меры безопасности.