В Шымкенте предпринимателя оштрафовали за незаконное строительство

Предпринимателя привлекли к административной ответственности за незаконное строительство.

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Шымкента рассмотрено административное дело по статье 319 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Суд установил, что индивидуальный предприниматель проводил строительные работы на объекте, расположенном по проспекту Кабанбай батыра, без получения необходимых разрешительных документов, без разработки архитектурно-планировочного задания, а также без оформления права землепользования или права частной собственности на земельный участок. Тем самым были нарушены требования действующего законодательства.

Вина предпринимателя подтверждена актом проверки, заключением Управления архитектуры и градостроительства города Шымкента, а также фотоматериалами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

Изучив представленные доказательства, суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 319 КоАП РК.

По решению суда назначено административное взыскание в виде сноса незаконно возведенного объекта, а также административный штраф в размере 129 750 тенге.