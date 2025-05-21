Школьники смогут бесплатно посещать музеи и театры во время летних каникул. Об этом рассказали на заседании правительства. Разработан комплекс мероприятий, которые направлены на расширение культурного и творческого потенциала молодого поколения.

Канат Искаков, вице-министр культуры и информации РК: «В летнее время всем школьникам страны предоставляется бесплатный доступ в музеи и театры и другие культурные учреждения. Это хорошая инициатива, которая позволит каждому ребенку познакомиться с культурным наследием».

Во время летних каникул больше 3 миллионов детей проведут время с пользой. Около 15 тысяч детей поедут в круглогодичные оздоровительные центры. 86 тысяч детей отдохнут в загородных лагерях. Большая часть школьников — порядка 2,8 миллионов проведут лето в пришкольных лагерях. 60 тысяч детей отдохнут в палаточных и юрточных лагерях. При этом за детские лагеря теперь будут отвечать акимы.

А в минтруда рассказали где школьники могут найти летнюю подработку. По словам ведомства, на электронной бирже труда enbek.kz создан специальный раздел «Мои летние каникулы», позволяющий школьникам и студентам регистрироваться на платформе, создавать свой личный кабинет, размещать резюме и самостоятельно искать подходящие вакансии. Подросткам до 16 лет создать личный кабинет должны родители или опекуны.

Светлана Жакупова, министр труда и социальной защиты населения РК: «Согласно данным информационных систем, на сегодняшний день занятостью охвачены 24,3 тыс. детей школьного возраста. Наибольшее количество занято в сферах торговли (5,3 тыс.), услуг по проживанию и питанию (3,6 тыс.). Для обеспечения занятости учащихся в предстоящий каникулярный период предлагаются следующие мероприятия: подбор подходящих вакансий посредством Электронной биржи труда, онлайн-обучение, организация общественных работ и профессиональная ориентация».

На платформе онлайн-обучения Skills.Enbek подростки могут найти бесплатные и платные курсы в различных областях, которые позволят приобрести новые навыки. Премьер-министр дал ряд поручения для снижения трагедий на дорогах.

Олжас Бектенов, премьер-министр РК: «Особое внимание следует обратить вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Всем известны примеры, когда неорганизованный выезд детей-спортсменов имел трагические последствия. Поэтому поручаю не допускать выезда детей-спортсменов за пределы своих населенных пунктов без соответствующий согласований, разрешений и без сопровождения патрульной полиции».

Студентам же с нового учебного года планируют поднять стипендии. Для бакалавров стипендия составит чуть больше 52 тысяч тенге, магистранты получат 117 тысяч, докторанты — 262 500 тенге.