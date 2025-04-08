В дорожной карте обновления Шымкента учли всё до мелочей

Дорожная карта обновления города включает всё: от асфальта до пешеходных фонарей.

Более 1200 дорожных знаков уже установлены — всего планируют заменить 6 тысяч. Современные светильники уже появились на 30 переходах, до конца 2025 года таких точек станет около ста.

Дархан Усманов, руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автодорог: «В прошлом году освещение появилось на 1237 улицах. В этом охватим ещё 988. Устанавливаем и 250 новых автобусных остановок. Всё это — ради безопасности и удобства пешеходов».

Параллельно идёт масштабный ямочный ремонт: цель на год — восстановить 400 тысяч квадратных метров.

Дархан Усманов, руководитель отдела управления пассажирского транспорта и автодорог: «В настоящее время проводится обследование участков, где на главных улицах не предусмотрены тротуары и работы начнутся в мае. Кроме того, на улице Байдибек би — от улицы Алатау батыр до площади Наурыз строятся тротуары и велодорожки. Эти работы завершатся в ближайшее время. Также, в этом году на улице Тәуелсіздік проводятся работы по асфальтированию. Работы на улице Толстого завершены. На проспекте Байдибек би заменили бетонное покрытие на асфальт. Эти работы будут завершены до конца апреля».

Жители Шымкента это замечают. Новые дороги — меньше ям, меньше пробок.

Дильшода Миртажиева, жительница Шымкента: «Раньше ямы были везде. Сейчас дорога ровная, ехать стало приятно. Это большой плюс. Надеюсь, станет ещё лучше».

В планах на 2025 год построить 23 километра ирригационных каналов на улицах, подверженных подтоплению и полностью осветить город. На сегодня освещены 1135 улиц, цель — 100%.