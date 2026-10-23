В Шымкенте выписали малыша, родившегося на 26-й неделе с весом 840 граммов

В Шымкенте выписали домой малыша, который родился на 26-й неделе беременности с весом всего 840 граммов.

Алан появился на свет 22 августа 2026 года в городской больнице №2. Его рост при рождении составлял 31 сантиметр.

Сразу после рождения ребёнка подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, позже перевели на CPAP-терапию. Питание малыш получал через специальный зонд. Всё это время врачи круглосуточно наблюдали за его состоянием.

По словам заведующей отделением реанимации новорождённых Насибы Корганбаевой, во время лечения состояние ребёнка менялось, были и сложные периоды. Однако спустя почти два месяца вес Алана увеличился до 2 килограммов 400 граммов.

Мама малыша Айша Канходжаева рассказала, что первые дни после рождения сына были для неё особенно тяжёлыми.

«Когда я впервые увидела своего ребёнка, мне было очень страшно. Он был настолько крошечным, что я боялась даже подойти к нему. Но благодаря уходу и поддержке врачей мы видели, как наш сын растёт и крепнет», — рассказала она.

После примерно 60 дней лечения и наблюдения ребёнка выписали домой.

Для семьи этот день стал долгожданным событием. Родные поблагодарили врачей и медицинских сестёр за помощь и уход за новорождённым.